МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Будущее европейской энергетики в условиях ожесточенного санкционного противостояния с Россией по-прежнему очень туманно. Страны, не имеющие выхода к морю, не выдерживают первыми, а надежда региона на возобновляемые источники энергии грозит новой зависимостью — на сей раз, не от России. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

ПРИНЦИП НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Власти Австрии получили порцию жесткой критики за выдачу виз 15 законодателям из России, которые планируют посетить Вену для участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), намеченном на 23-24 февраля. Представители делегаций из 20 стран, входящих в ОБСЕ, потребовали не пускать на мероприятие российских депутатов, находящихся под санкциями Евросоюза. Об этом сообщает ряд российских и зарубежных СМИ. Австрийская сторона парировала, что как принимающая сторона считает себя обязанной обеспечить визами всех участников заседания.

Напомним: в конце января бывший кандидат в президенты Австрии Геральд Грош раскритиковал энергетическую политику ЕС, заявив, что газ из России, которым его страна пользовалась полвека, продолжает поступать в Австрию, несмотря на декларируемый отказ от российских поставок, но по другим маршрутам и по гораздо более высоким ценам. А незадолго до этого, в декабре прошлого года, гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер заявил, что доля поставок из России в импортируемом в страну газе достигает 50%, а не 20%, как это утверждается официально.

Эксперты сходятся во мнении, что демарш Вены по поводу виз для российских законодателей напрямую связан с проблематикой, которая тревожит австрийские власти и бизнес в первую очередь. А именно — вопросы энергетической безопасности.

"Австрия всегда была довольно обособленной [от остальной Европы] в плане энергетической политики, — отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — Смысл ее позиции в политике неприсоединения".

Эксперт напоминает, что Австрия была первым государством за границами социалистического блока, которое 50 лет назад стало получать газ из СССР. "Она не входила ни в один блок, ни в другой, сохраняя нейтральный статус, — напоминает специалист. — Когда к ней газ приходил, менялось право собственности. То есть газ в Италию и Германию направляли уже сами европейские компании".

Австрия получила статус газового хаба и оставалась им длительное время именно по той причине, что придерживалась стратегии неприсоединения, делает вывод Юшков. "Вот и сейчас они (власти Австрии — прим. ред.) прекрасно понимают, что сотрудничать с Россией выгодно, что политика со временем меняется. А если сейчас отношения с Россией испортить, потом восстановить их будет сложно".

ТОПЛИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев отмечает, что "австрийская проблема" не случайно обострилась именно сейчас, в конце отопительного сезона 2022-2023 годов. "Сейчас актуальной становится следующая зима, для которой снова придется создавать запасы газа, — рассуждает он. — Решить проблему зависимости от российских поставок удалось не всем, и Австрия — не исключение. Политическое давление может использоваться для того, чтобы "убедить" Вену в межсезонье хотя бы попытаться снизить эту зависимость".

Иными словами, от Австрии требуют разорвать все контакты, отказаться от российских углеводородов или, по крайней мере, создать условия для диверсификации источников. Но сделать это сложно, ведь Австрия не имеет выхода к морю. Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

"Если ты будешь закупать альтернативный газ, получается, тебе надо либо с юга его тянуть к себе, из Хорватии или еще откуда-то, — рассуждает Юшков. — Значит, надо сделать выбор. Прокачивать газ с юга на север, либо с севера на юг. А как объяснить, например, "Газпрому", если он заказывает услугу по транзиту дальше на Италию? Сами итальянские компании все-таки берут российский газ в Австрии и качают его? Или виртуальный реверс использовать? Как ни крути, все равно придется получать газ из отдаленных источников, платить всем соседям, чтобы они к тебе его прокачивали. Ну и потеря роли хаба".

То есть значение Австрии рискует существенно снизиться и в газовой сфере, и в политической — ясно, что страна этого не хочет. Альтернатива — сохранение связей с Россией по принципу нейтралитета в надежде что далее все как-нибудь образуется.

ДЫХАНИЕ КИТАЙСКОГО ДРАКОНА

Но энергетическая проблематика региона не ограничивается сиюминутными проблемами стран, не имеющих выхода к морю. ЕС, постепенно отказываясь от газа из России, рассчитывает, что к 2030 году солнце станет для него основным источником энергии. Однако ради этой цели, вероятно, придется угодить в зависимость от Китая, делает вывод Wall Street Journal (WSJ). Польша затеяла большую "ядерную игру" в обход России

Уже сейчас Евросоюз практически полностью зависит от Китая в том, что связано с солнечной генерацией и, вероятно, так будет и впредь. Конкурировать с китайцами на этом поле трудно — их компании пользуются экономическими и политическими преференциями со стороны Пекина. Китай вкладывает миллиарды долларов в создание новых заводов по производству поликремния — в результате ожидается падение стоимости фотоэлектрических преобразователей до исторического минимума в 2023 году. Стоит ли Европе с ее высокими ценами на энергию и стремлением к безуглеродной экономике развивать это производство у себя — вопрос открытый. "Идея международного разделения труда весьма здравая, а производство поликремния очень энергоемкое и не слишком экологически чистое. Не факт, что Европа все это потянет", — рассуждает Коптев.

Однако надо заметить: Евросоюз так и не отказался от "зеленой повестки", важным этапом реализации которой должен стать период с 2030 по 2040 годы. Результатом должно стать достижение "климатической нейтральности", которая будет сопровождаться полным отказом от ископаемых источников энергии. Другой вопрос — насколько эти планы реалистичны, учитывая, в том числе, китайский фактор.