МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банки не могут запретить заемщикам досрочно гасить кредиты, брать за это комиссии или налагать штрафы. Такие изменения начали действовать в России для физических лиц с 2011 года. При этом выплата долгов раньше срока имеет свои особенности, рассказывает агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, партнер финтех-компании "ЕваБета" Сергей Григорян. Названы "нужные" вещи, на которые никогда нельзя брать кредит

Досрочное погашение выгодно не банкам, а заемщику — оно позволяет сэкономить на переплате по процентам. "Тем не менее, многие крупные банки предпочли сделать это своим конкурентным преимуществом, поэтому с досрочным погашением у физических лиц, как правило, никаких проблем не возникает", — считает он

По его словам, закрыть кредит раньше срока можно на разных условиях. Здесь нет единых стандартов. Их надо уточнять в конкретной финансовой организации, также они прописаны в договоре. Некоторые банки могут списывать деньги только в определенный день месяца, другие только по заявлению заемщика, третьи не ставят вообще никаких условий.

При досрочном погашении кредита есть ряд нюансов, которые, как предупреждает финансист, стоит учитывать, чтобы сделать все правильно и с максимальной выгодой для себя:

1. Помните про подушку безопасности

Одна из самых распространенных ошибок — когда заемщик вкладывает в досрочное погашение кредита любые свободные деньги, которые у него появляются. "С точки зрения финансовой безопасности — это неправильно. В случае непредвиденной ситуации, потери работы могут понадобиться деньги, которые, вероятно, придется брать в банке под более высокий процент. Поэтому у вас в любом случае должна быть подушка безопасности, которая позволит существовать без дохода в течение трех-шести месяцев", — утверждает эксперт.

2. Не забывайте о текущих платежах

Нередко заемщик думает: если внес определенную сумму в счет частичного погашения долга, очередной платеж делать не обязательно. Однако независимо от условий досрочного погашения в определенный в договоре день на вашем счету должна быть нужная сумма для списания. Если ее не будет — пойдут просрочки и штрафы.

3. Чем раньше, тем лучше

Если у вас кредит с аннуитетными платежами, то важно помнить, что максимальные проценты начисляются в начале срока. Если вы выплачиваете такой заем, допустим, три года, и вам остается всего год, спешить с погашением не имеет особого смысла. Выгода будет минимальной. Но если вы сделаете это в первый год, экономия будет ощутимой.

4. Уменьшайте выплаты правильно

Если речь идет о частичном досрочном погашении кредита, у заемщика есть выбор — уменьшить срок кредита или ежемесячный платеж. По словам финансиста, первое, особенно в начале, бывает выгоднее. "Но если существует риск снижения доходов, например, в связи с потерей работы, гораздо разумнее уменьшить финансовую нагрузку, снизив ежемесячный платеж", — заключил Григорян.