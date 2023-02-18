МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. С 1 марта вступают в силу новые дорожные знаки. Эксперты из ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр рассказали агентству "Прайм" о сути и цели нововведений. Водителям напомнили, как избежать заноса зимой

Первая группа знаков и разметки касается зон парковки: платную обведут синими линиями, а бесплатную — белыми. Также в знак платной парковки с буквой P добавится рисунок монет, а в обозначении парковки для инвалидов с буквой P появится изображение "инвалид". Это поможет водителю сразу увидеть информацию о месте парковки на одном знаке, не рассеивая внимание на таблички снизу, как раньше. Знак "Парковка" уменьшает зону действия знаков, запрещающих остановку и стоянку.

Корректировки коснутся также знаков 3.29 и 3.30, разрешающих парковку по четным или нечетным дням. С 1 марта у автомобилистов появится возможность парковать авто по двум сторонам дороги с 21:00 до полуночи, не опасаясь штрафов.п

Кроме того, введут новые дорожные знаки: зарядка для электромобилей и запрет движения автобусов, кроме школьных и маршрутных.

С 1 марта знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено" будет касаться и граждан на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатах, сегвеях и моноколесах. Кроме того, появится новый знак — 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", который будет ограничивать движение только для упомянутой категории участников дорожного движения. Это позволит снизить количество аварий с участием СИМ.

С 1 марта 2023 года временными дорожными знаками считаются не только знаки на желтом фоне, но и на переносных опорах.

На регулируемых перекрестках может устанавливаться дополнительная секция с белым сигналом, которая предупредит о наличии пешеходного перехода после поворота. Разумеется, пешеходам следует уступить вне зависимости от сигнала светофора.