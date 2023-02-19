МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По закону банки не вправе изменять ставку по кредиту в одностороннем порядке. Но есть и исключения, о которых нужно знать, особенно получателям ипотеки, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий.

Знак процента на витрине

Раскрыто, когда банк вправе требовать погасить кредит досрочно

По его словам, банкам важно минимизировать риски. Для ипотечных займов это ошибка с размером ставки и обесценивание заложенной недвижимости. Ведь за долгий период действия кредита может произойти многое. У беззалоговых кредитов другая опасность — невозврат.

Однако эти риски банки берут на себя. Повышать ставку без согласия клиента они могут лишь при серьезном нарушении последним условий договора. "Например, в случае нецелевого использования займа или частой просрочки платежей. Либо при сдаче ипотечной квартиры в аренду без согласия кредитной организации", — предупреждает он. В этом случае изменения в договор вносятся по решению суда

Все прочие основания должны быть заранее предусмотрены и согласованы с заемщиком. Ставку могут поднять, если вы не сделали полагающуюся по договору страховку или перестали быть зарплатным клиентом банка. Бывают и плавающие ставки, привязанные к индикаторам денежного рынка — чем больше их значение, тем выше ставка по кредиту. Это абсолютно законно, ведь клиент подписал именно такой договор, заключил Савостицкий.