МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По закону банки не вправе изменять ставку по кредиту в одностороннем порядке. Но есть и исключения, о которых нужно знать, особенно получателям ипотеки, рассказал агентству "Прайм" заместитель заведующего кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий. Раскрыто, когда банк вправе требовать погасить кредит досрочно

По его словам, банкам важно минимизировать риски. Для ипотечных займов это ошибка с размером ставки и обесценивание заложенной недвижимости. Ведь за долгий период действия кредита может произойти многое. У беззалоговых кредитов другая опасность — невозврат.

Однако эти риски банки берут на себя. Повышать ставку без согласия клиента они могут лишь при серьезном нарушении последним условий договора. "Например, в случае нецелевого использования займа или частой просрочки платежей. Либо при сдаче ипотечной квартиры в аренду без согласия кредитной организации", — предупреждает он. В этом случае изменения в договор вносятся по решению суда

Все прочие основания должны быть заранее предусмотрены и согласованы с заемщиком. Ставку могут поднять, если вы не сделали полагающуюся по договору страховку или перестали быть зарплатным клиентом банка. Бывают и плавающие ставки, привязанные к индикаторам денежного рынка — чем больше их значение, тем выше ставка по кредиту. Это абсолютно законно, ведь клиент подписал именно такой договор, заключил Савостицкий.