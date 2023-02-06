МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Даже тем гражданам, кто никогда не брал и не выплачивал кредит банку, стоит быть в курсе своей кредитной истории. Это необходимо, чтобы в экстренных ситуациях не остаться без займа, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили. Названы ошибки, которые совершают держатели пластиковых карт

Она отметила, что чаще всего люди задумываются о своей кредитной истории только в тот момент, когда банк отказывает в выдаче займа.

"Сама по себе кредитная история представляет сухой отчет о заявках, о суммах выданных кредитов и самое главное — о платежной дисциплине заемщика. Данный отчет содержит объективные данные и какие-либо "манипуляции" с хранящейся информацией исключены", — напомнила специалист и добавила, что даже если заемщик просрочит выплату всего на один день, запись появится в его истории.

Что касается причин просрочки, то они не указываются. Даже если работодатель задержал зарплату или человек утратил работу (хотя это уважительные причины), в кредитной истории эта информация не указывается.

"Испортить свое реноме перед банком можно даже в том случае, если фактически ранее кредиты не брали. Например, гражданин отправил заявку в банк, но она была отклонена. Каждый новый такой отказ снижает уровень кредитного рейтинга", — пояснила экономист.

Бывают ситуации, когда потенциальный заемщик, впервые обращаясь с заявкой на кредит, получает отказ. Это может быть связано с мошенническими действиями в случае утраты документов. "По чужому паспорту деньги злоумышленникам не выдадут, а вот сведения в бюро кредитный историй поступят", — добавила Валишвили.

Хотя сбор информации для формирования кредитных историй во многом автоматизирован, не исключены и технические ошибки. В этом случае заботу о "чистоте" своей кредитной истории и ее достоверности должен брать на себя заемщик, отметила она. "В соответствии с законом, кредитор (т.е. банк) обязан в течение трех дней направлять сведения в бюро, но о допущенных технических ошибках уведомлять заемщика никто не будет. Чтобы не узнавать об этом при получении отказа кредитора, рекомендуется после полного погашения кредита запрашивать информацию и своевременно реагировать", — пояснила она. Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

Любой гражданин имеет право дважды в год запрашивать свою кредитную историю в электронном виде бесплатно, если требуются дополнительные запросы, то эта услуга будет платной и ее стоимость устанавливается самим бюро кредитных историй (на официальном сайте ЦБ размещен государственный реестр бюро кредитных историй, который на сегодняшний день включает 7 организаций), пояснила экономист.

Срок хранения записей в кредитной истории с первого января 2022 года составляет семь лет (ранее десять лет), т.е. по мере наступления срока давности старые записи будут автоматически удалятся. Это может пойти на пользу тем заемщикам, у которых ранее были проблемы в платежной дисциплиной.

Улучшить реноме можно и до этого срока, считает собеседница агентства. Например, оформить в банке небольшой потребительский кредит и аккуратно его обслуживать. Положительные записи прибавят баллы в рейтинг гражданина. А вот обращаться к профессиональным "раздолжнителям" опасно — это мошенники, которые предлагают за определенную плату улучшить кредитную историю. Как вы уже поняли, только кредитор (банк) может направлять данные в бюро кредитных историй и изменить запись возможно только в случае технической ошибки, резюмировала специалист.