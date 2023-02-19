МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Многие страховщики идут на различные ухищрения, чтобы отказать в возмещении или снизить размер страховых выплат участникам ДТП. Любые документы, полученные от страховой компании, следует внимательно изучить — особенно если это соглашение об урегулировании убытков, пояснила агентству "Прайм" Елена Кудерко. Водителям рассказали, как погода влияет на "настроение" двигателя

Называться оно может как угодно — протокол, меморандум, справка. Важно не название, а содержание документа. Суть сводится к тому, что страховщик предлагает подписать выгодные ему условия: по стоимости ущерба, способу ремонта и прочее.

"Подписав такое соглашение, пострадавший в ДТП автолюбитель полностью потеряет право на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей", — считает Кудерко.

Ведь после оформления этой бумаги предмета спора больше нет, все согласны с предложенным вариантом урегулирования. Аргументы о том, что автовладелец — слабая сторона или не понимал, что подписывал, для суда не будет иметь значения.

Не допускайте оценку ущерба "на глаз", даже если она кажется верной. Это лишит вас права требовать возмещения всего, что выявится позже. Для оценки можно привлечь независимого эксперта или экспертную организацию. Она определит, все ли скрытые и явные повреждения учтены страховщиком и проверит, насколько заявленная стоимость ремонта соответствует реальной.

И, наконец, всегда нужно помнить о том, что виновник ДТП не освобождается от ответственности сверх выплаты по ОСАГО, если она не покрывает всего ущерба. Поэтому при проведении экспертизы лучше его приглашать и уведомлять об осмотре, особенно, если есть намерение отремонтировать автомобиль до вынесения судом решения спора по размеру ущерба и распределения сумм выплат между страховщиком и виновником ДТП.