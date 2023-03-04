МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. В пятницу вечером цены на нефть пошли резко вниз: в СМИ появилась информация, что что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят выйти из картели стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Однако позднее вышло опровержение, и фьючерсы на "черное золото" стали торговаться в зеленой зоне. Что произошло — разбирался "Прайм". Цены на нефть растут после опровержения новости о выходе ОАЭ из ОПЕК

The Wall Street Journal со ссылкой на пожелавших остаться анонимными эмиратских чиновников написало, что ОАЭ рассматривают возможность выхода из ОПЕК. Рынки отреагировали мгновенно: нефть падала в цене более чем на два процента. Однако чуть позже анонимный источник Bloomberg опровергло эти данные, отметив, у ближневосточной страны нет планов по выходу из картеля. Котировки сразу поползи вверх.

КАК ВЛИЯЕТ ОПЕК НА ЦЕНЫ

Организация стран-экспортеров нефти была создана в сентябре 1960 года, изначально в нее вошли пять государств (иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэлла). Сейчас в ней состоит 13 стран-членов. Самый большой объем добычи — у Саудовской Аравии (12,5 процента мирового рынка), у ОАЭ — четыре.

Почему сообщение о выходе одной из нефтедобывающих стран так отразилось на поведении игроков? Все дело в том, что Эмираты, находясь под ограничениями стран-экспортеров объема добычи сырья и отказавшись от этих обязательств, может с существующими у нее мощностями достаточно быстро нарастить производство нефти. А чем больше предложение — тем меньше спрос, и, как следствие, цена. Это первый фактор.

Второй фактор — это сокращение доли добычи картеля от общемировой: далеко не все страны-производители нефти входят в организацию, Россия и США, например, не входят. Как отметил в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, раньше на долю ОПЕК приходилось порядка 40 процентов мирового производства, а сейчас, скорее, ближе к 35 процентам.

БОЙТЕСЬ ОПЕК С ПЛЮСОМ

"Ключевой момент заключается не в том, выйдет ли ОАЭ из ОПЕКа, а в том, выйдет ли эта страна из договоренностей ОПЕК+, потому что как такового классического объединения стран-экспортеров нефти сейчас нет. Сложно себе представить, что если бы сейчас не было второй организации, то сохранился бы альянс ОПЕК и там бы кто-то устанавливал и выполнял квоты, была бы дисциплина. Сейчас ОПЕК — не действующий орган влияния на рынок, бояться надо распада сделки ОПЕК+", — пояснил Юшков.

Договор о сокращении производства нефти ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих добывающих стран низкими ценами на рынке. В этом формате к обсуждению объема добычи сырья для стабилизации цен к первой группе стран присоединились еще десять, в том числе и Россия, с долей в 14 процентов от мировой добычи.

Юшков отметил, что контролировать объем производства сырой нефти Организация стран-экспортеров без договора с еще десятью игроками не смогла бы, так как у нее нет блокирующей доли на рынке.

На ОПЕК приходится меньше сорока, а может уже и всего 35 процентов мировой добычи. Поэтому для существенного влияния на цены организации надо очень сильно сократить добычу, пояснил эксперт. А если принять во внимание, что внутри этого блока крупнейшим игроком является вовсе не ОАЭ, а Саудовская Аравия, получается, что саудитам надо десятками процентов то поднимать, то сокращать свою добычу для влияния на цены.

"Поэтому и был создан ОПЕК+", — добавил эксперт. Вот уже в формате этого договора каждая отдельная страна не должна существенно поднимать или сокращать производство для влияния на цены.

Поэтому вопрос относительно ОАЭ заключается не в классическом ОПЕК, а скорее о сотрудничестве этой страны в формате ОПЕК+, резюмировал специалист.