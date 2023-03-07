МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Подготовить автомобиль к весне — вовсе не значит просто поменять резину. Требуется провести еще несколько важных профилактических операций, уделив особое внимание тормозам и состоянию двигателя, рассказал "Прайм" директор по сервису одного из подразделений АГ "Авилон" Павел Константинов. Россиян предупредили о росте числа подделок на рынке моторных масел

После зимы важно провести такие дополнительные операции, как обязательный осмотр автомобиля на подъемнике по определенным критериям.

"Благодаря данной процедуре эксперты смогут оценить внешнее состояние автомобиля, выявить те или иные проблемы и повреждения, которые были получены при эксплуатации в зимний период", — сказал Константинов.

Также накануне весны он посоветовал обязательно обслужить тормозные механизмы. Соль, песок, грязь — все, что попадало на направляющие детали в зимнее время необходимо очистить специальными средствами, чтобы механизмы функционировали нормально. Летом скорости обычно выше, поэтому тормоза должны работать безотказно, добавил Константинов. Водителей предупредили о строгом наказании за скрытые номера

Чтобы продлить работу двигателя, можно провести масляный сервис — заменить масло и фильтр, сказал эксперт. Если у автовладельца есть какие-либо замечания по рулевому управлению, нужно сделать и регулировку схода-развала.

Специалист рекомендовал совместить все необходимые профилактические работы с шиномонтажом — обычно его проводят ближе к концу марта. Если у автомобиля есть хромированные детали, то после зимы необходимо очистить их особыми пастами или посетить специальный сервисный центр. Это позволит избежать коррозии и придаст машине привлекательный вид.