МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Чтобы ипотека не легла на ваши плечи непосильным бременем, нужно помнить ряд ключевых моментов. Основной — ни в коем случае не брать потребительский кредит на первоначальный взнос, рассказала "Прайм" консультант по ипотечному кредитованию компании ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина. Названы самые вредные кредиты, которые могут разорить

Как только клиент берет любой кредит, информация об этом сразу поступает в бюро кредитных историй. Таким образом, меняется кредитная нагрузка на заемщика: рассчитывая на одну сумму кредита, он может получить меньше. Во-вторых, банки считают: если человек берет ипотеку, он должен предпринять некие действия, подтверждающие серьезность его намерений — хотя бы накопить на первый взнос.

"Отсутствие сбережений может говорить о недостаточной финансовой стабильности, что в дальнейшем грозит неуплатой по кредиту, — отметила эксперт. — Многие банки перед сделкой проводят повторный андеррайтинг заемщика. Если выяснится, что он взял кредит после одобрения ипотеки, в последней ему откажут".

Не стоит занижать стоимость квартиры в договоре купли-продажи. В этом случае банк предоставит меньшую сумму кредита. В дальнейшем, в случае признания сделки недействительной, продавец рискует вернуть за проданную квартиру сумму меньше реальной. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

Но и завышать цену объекта недвижимости не следует. Иногда так делают, чтобы заемщик смог получить больший кредит и потратить излишек, скажем, на ремонт.

"Но банку невыгодно принимать в залог объект с завышенной стоимостью: он все проверяет и может вовсе отказать в кредите", — предупредила Векшина.

По договору ипотеки полагается страхование рисков: имущества, титула, жизни и здоровья заемщика. Если от этого отказаться, процентные ставки будут повышены.

"Но есть тонкости: если заемщику много лет, то личное страхование будет для него дорогим (до 2,5 процента от суммы кредита). В этом случае заемщику может быть выгоднее увеличить процентную ставку по кредиту (как правило, на один процент)", — подытожила эксперт.