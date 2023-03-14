МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Американцы призвали мировых трейдеров активнее торговать российской нефтью, чтобы иметь возможность установить контроль над ее экспортом, рассказал "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

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Ранее США в частном порядке призвали некоторых крупнейших мировых трейдеров перевозить российский энергоноситель, не опасаясь нарушить ценовые ограничения. По мнению эксперта, в данной ситуации нет ничего удивительного.

"Власти США всегда проводят своего рода "разъяснительную работу", как надо применять те или иные санкции, которые они вводят, что конкретно можно делать и что нельзя. Зачастую это письменные разъяснения, которые публикуются на сайте санкционных регуляторов", — объяснил Юшков.

Дело в том, что после 5 декабря вступило сразу два типа санкций — эмбарго на поставку российской нефти морским транспортом в страны Евросоюза и потолок цены. Многие судовладельцы и трейдеры предпочли просто не связываться с данным грузом, потому что не было ясно, как исполнять санкции. Попасть в "черный список" за нарушение им не хотелось.

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Это создало проблемы для американцев. Дело в том, что при "серой" перевозке российской нефти многие танкеры вовсе выключают транспондеры, и их местонахождение не определяется. США не могут зафиксировать ни операции с сырьем, ни его перевозку. А это важно. Если потом они вдруг решат ужесточить санкции и добавить ограничения по объемам, сделать это без информации о трафике и маршрутах поставок будет сложно.

Кроме этого, смысл разъяснений — дать рынку больше российской нефти по ограниченной цене. Это поможет избежать дефицита и подорожания, но помешает России хорошо заработать, подытожил Юшков.