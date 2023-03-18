МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Оформить вычет через работодателя быстрее и проще, чем делать это самостоятельно через налоговую, рассказал "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Иван Смирнов. Юрист объяснила, кому положена надбавка к зарплате

Право на возврат части удержанного ранее НДФЛ возникает, если вы совершили определенные траты: например, оплатили лечение, образование, купили жилье или пополнили индивидуальный инвестиционный счет. Есть и стандартные вычеты, например, на детей. Во всех случаях налогооблагаемая база уменьшается и вам возвращают часть суммы.

Оформить вычет можно как через налоговую, так и у работодателя. Второй вариант во многих случаях проще и удобнее, да и деньги получите раньше.

Легче всего со стандартными вычетами — для некоторых льготных категорий работодатель может ежемесячно уменьшать налогооблагаемую базу, то есть удерживать налог не со всей суммы, а лишь с части заработной платы. Достаточно лишь подать заявление в бухгалтерию, приложив подтверждающие ваш статус документы.

"Вычет будет предоставляться лишь до того месяца, в котором общий доход работника с начала года не превысит 350 000 рублей", — напомнил Смирнов. Экономист предупредил о грядущей нехватке долларов в мире

Получение имущественного (за покупку жилья) и социального (лечение, образование, спорт) вычета несколько сложнее. Налогоплательщику в любом случае придется обращаться в налоговую инспекцию с заявлением о подтверждения права на вычет и прилагать к нему подтверждающие документы. Но рассматривается такое заявление не три месяца, как налоговая декларация, а один.

Когда из налоговой инспекции придет уведомление о подтверждении права работника на вычет, он может обратиться к работодателю с этим документом и соответствующим заявлением, подытожил юрист.