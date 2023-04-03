МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Многие автомобилисты, собираясь в дальний путь, считают необходимым взять с собой запас топлива, однако стоит помнить, что нарушение правил его перевозки грозит серьезным штрафом или лишением прав, рассказал "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин. Россиян научили, как оспорить штраф за парковку у дачного участка

Он объяснил, что, согласно приложению A п. 1.1.3 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) легковоспламеняющиеся жидкости (бензин) можно перевозить для личных нужд без какого-либо разрешения, однако водителем должны быть соблюдены следующие условия:

Приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в нормальных условиях перевозки;

Общий объем на автомобиль не более 240 литров, он должен быть расфасован по канистрам;

Максимальный объем одной канистры — 60 литров. При этом она должна быть предназначена именно для хранения бензина. Нельзя хранить топливо в емкостях бытового назначения или канистрах из-под других технических жидкостей.

За нарушение указанных правил водителя могут привлечь к административной ответственности по 12.21.2 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Кроме того, если полиция сочтет, что груз представляет реальную опасность, канистры с горючим могут конфисковать, резюмировал юрист.