МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В апреле произошло расширение коэффициента бонус-малус (КБМ), использующегося при расчете полиса ОСАГО. Это позволит увеличить как скидку за безаварийную езду, так и наценку за предыдущие аварии, рассказал "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала. Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО

На сегодняшний день актуальным документом, по которому рассчитываются тарифы ОСАГО является Указание Банка России от 08.12.2021 N 6007-У. Там есть базовая ставка, которая умножается на коэффициенты в зависимости от различных показателей, влияющих на увеличение или снижение риска ДТП. При ее расчете учитывают территорию преимущественного использования авто, стаж и возраст водителей, допущенных к управлению и еще ряд факторов.

"Одним из них является коэффициент КБМ — зависящий от того, были ли по вине страхователя и допущенных к управлению лиц выплаты по страховке в пользу пострадавших или нет. С 1 апреля он изменился. Раньше этот коэффициент варьировался от 2,45 до 0,5. Сейчас коридор расширен с 3,92 до 0,46", — рассказал юрист.

Как мы видим, неаккуратный водитель получает прилично подорожавшую страховку, а осторожный и бдительный может рассчитывать на более значительную скидку от стоимости договора ОСАГО, чем это было до 1 апреля 2022 года, резюмировал Мацала.