Юрист Мацала: с апреля аккуратный водитель заплатит за ОСАГО меньше, а "аварийщик" - больше
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В апреле произошло расширение коэффициента бонус-малус (КБМ), использующегося при расчете полиса ОСАГО. Это позволит увеличить как скидку за безаварийную езду, так и наценку за предыдущие аварии, рассказал "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.
На сегодняшний день актуальным документом, по которому рассчитываются тарифы ОСАГО является Указание Банка России от 08.12.2021 N 6007-У. Там есть базовая ставка, которая умножается на коэффициенты в зависимости от различных показателей, влияющих на увеличение или снижение риска ДТП. При ее расчете учитывают территорию преимущественного использования авто, стаж и возраст водителей, допущенных к управлению и еще ряд факторов.
"Одним из них является коэффициент КБМ — зависящий от того, были ли по вине страхователя и допущенных к управлению лиц выплаты по страховке в пользу пострадавших или нет. С 1 апреля он изменился. Раньше этот коэффициент варьировался от 2,45 до 0,5. Сейчас коридор расширен с 3,92 до 0,46", — рассказал юрист.
Как мы видим, неаккуратный водитель получает прилично подорожавшую страховку, а осторожный и бдительный может рассчитывать на более значительную скидку от стоимости договора ОСАГО, чем это было до 1 апреля 2022 года, резюмировал Мацала.
https://1prime.ru/exclusive/20230405/840283030.html