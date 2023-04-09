МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. За последние месяцы курс рубля опустился более чем на 20 процентов к основным мировым валютам, то есть происходит, по сути, "ползучая девальвация". Однако есть один аргумент, способный затормозить ее на уровне 85 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Эксперты дали прогноз, как продажи юаней из ФНБ скажутся на курсе рубля

По его мнению, основная причина состоит в том, что отток капитала превосходит профицит торгового баланса. Это стало следствием сокращения нефтегазовых доходов из-за санкций, в частности, дисконта Urals к Brent и падения экспортной выручки "Газпрома" в результате резкого снижения поставок газа в Европу.

Кроме того, девальвационным фактором является дефицит бюджета. У части профессионалов рынка есть ожидания его частичного финансирования монетарным способом через включение печатного станка. Да и рост рублевой денежной массы в прошлом году составил порядка 24,4 процента.

По прогнозам Суверова, вероятнее всего, рост доллара к рублю будет продолжаться. "Американец" уже поднимался выше рубль за доллар, а среднесрочная цель — 85 рублей за доллар.

"Власти вряд ли будут мешать рублю ослабевать, это выгодно бюджету и экспортерам. Кроме того, как неоднократно подчеркивали в российском Центральном Банке, его задача — таргетировать инфляцию, а не валютный курс", — отметил он.

Но все же есть один аргумент, способный стабилизировать курс на уровне 85 рублей за доллар, считает Суверов. Это решение ОПЕК+ сократить добычу на миллион баррелей в сутки и вероятный во второй половине года дефицит углеводородов на мировом рынке.

Это может подвести нефть Brent к 90 — 100 долларам за баррель, конечно, при условии, что не случится рецессии на Западе. Дисконт Urals к Brent также должен снизиться из-за нормализации логистики. Это может увеличить профицит торгового баланса и уменьшить дефицит бюджета, а главным бенефициаром этих процессов станет курс рубля, подытожил инвестстратег.