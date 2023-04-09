МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. С развитием технологий прослушивающие и записывающие устройства становятся все сложнее и изощреннее, однако любой девайс рано или поздно упирается в потолок своих возможностей. Благодаря этому и можно вычислить "злоумыленника" в своей квартире, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Юрист объяснил, когда за найденный чужой телефон можно пойти под суд

Если под рукой нет профессионального оборудования, улавливающего электромагнитные волны, эксперт посоветовал начать с визуального осмотра помещения.

"Необычные предметы, провода, ведущие в пустоту или искажения на стеклянных поверхностях должны вызвать подозрения. Осмотрите места на предмет маленьких электронных устройств. Если сомнительная область скрыта за непрозрачной поверхностью, можно поводить рядом включенной Bluetooth колонкой или работающим радиоприемником. Помехи в звуке будут свидетельствовать о потенциальной прослушке", — объяснил Мясоедов.

С камерами несколько проще. Как ранее было сказано, для видео и фотосъемки нужна прямая линия видимости. Поэтому скрыть объектив совсем не получится, сказал эксперт. Обычно его маскируют под схожие по форме объекты вроде глаза игрушки или устанавливают в темные углы.

"Для обнаружения достаточно заметить блики света. Правда, с учетом размера объектива скрытой камеры это не совсем тривиальная задача. Выключите свет в помещении и пройдитесь медленно фонарем по всем углам и подозрительным местам. Если свет где-то преломляется, там, вполне вероятно, и находится записывающее оборудование. Если же устройство оснащено функцией ночной съемки, то в него чаще всего встроена инфракрасная лампочка. Она видна в полной темноте или через камеру уже вашего гаджета. Просто поднимите чувствительность в настройках и увидите красный огонек", — рассказал эксперт.

Мясоедов подчеркнул, что долго копить данные в себе оборудование не может, особенно когда речь идет о графических файлах — информация должна хотя бы периодически уходить на сервера злоумышленников. Поэтому нужно проверить, не производится ли отправка через ваш собственный модем. Нужно зайти в его настройки и внимательно изучить список всех девайсов, использующих ваш трафик.

Конечно, все эти меры не могут обезопасить вас полностью, однако сократить риск до минимума они точно помогут, резюмировал эксперт.