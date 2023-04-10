МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Самые интересные "суперспособности" машин китайских брендов встречаются в сегменте электромобилей: многие из них сами открывают и закрывают двери, приветствуют и развлекают водителя и пассажиров, рассказал агентству "Прайм" директор бренда "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Стало известно, кто тратит больше на страховку автомобиля

Так, среди интересных опций высокотехнологичного HiPhi X — возможность менять его внешность.

"Эффект смены силуэта и восприятия кузова достигается с помощью регулировки рисунка подфарников", — поясняет специалист.

Еще одна "сверхспособность" — проекционные фары, которые могут проецировать медиафайлы самого пользователя на расстояние более пяти метров, к примеру, на стену или асфальт. Таким образом можно смотреть видеоролики.

Кроме того, владелец HiPhi X может поблагодарить водителя, пропустившего его в потоке, включив для него в режиме аварийных фар изображение в виде сердечек. У машины три ряда сидений, и для более легкого доступа к последнему открывается часть крыши. Благодаря этой опции в электромобиль можно буквально войти, не наклоняясь.

Интересная деталь другого электромобиля — BYD Song Plus — это микрофон для караоке, входящий в комплект. Он подключается к мультимедийной системе и выводит караоке на экран.

Есть таланты и у электромобиля Avatr — новинки, впервые представленной в России. Эта модель умеет приветствовать своего владельца и прощаться с ним, выводя на капот автомобиля соответствующие надписи. "Кроме того, модель оснащена потрясающей трехмерной консолью с круговой подсветкой, которая может моргать в такт музыке", — рассказал автоэксперт.