МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. За последние 20 лет правила ОСАГО, тарифы и виды полисов претерпели многочисленные изменения, а вместе и с ними штрафы, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Россиян предупредили об изменениях в ОСАГО с апреля

По ее словам, в случае выявления поддельного полиса при проверке сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей, а полис придется оформить по всем правилам в проверенном месте.

"Такой же размер штрафа будет назначен, если вы не сможете предъявить на обозрение электронный полис, к примеру, сядет заряд батареи на телефоне или проверка документов будет производиться вне зоны покрытия сотовой связи", — пояснила юрист.

Поэтому полис лучше или распечатать или иметь скрин/скан в телефоне, если часто бываете вне зоны покрытия Сети. Наказание за отсутствие ОСАГО сейчас составляет 800 рублей, однако ведутся обсуждения по вопросу его повышения до 2000 рублей и выше.

Низкий размер штрафа, по мнению инициаторов его повышения, стимулирует автолюбителей, в том числе иностранных граждан, не оплачивать полис, в случае серьезного ДТП просто скрыться от ответственности, вернувшись на родину. Если водитель вписан в страховку и передал право управления транспортным средством другому, не вписанному лицу, то штраф составит 500 рублей за каждый факт такого нарушения.

Предполагается, что нарушений в сфере ОСАГО станет меньше с введением фотовидеофиксации нарушений.

В связи с техническими особенностями проверка наличия полиса будет производиться лишь у нарушителя ПДД, отмеченного камерой, поскольку программное обеспечение не предназначено для контроля всего потока автомобилей. Периодичность штрафов за нарушения правил страхования будет производиться с периодичностью один раз в сутки, а не при каждой фиксации камерой.

Срок действия полиса является его существенным условием, соответственно, нарушение будет в том случае, если срок полиса истек, или, наоборот, не успел наступить.

"Такое может случиться при оформлении сезонной страховки, к примеру, на лето или при несвоевременном продлении полиса, поскольку его действие начинается, как правило, в 0:00 часов следующего дня. Штраф за это, равно как и за просроченный полис, составляет 800 рублей", — предупредила адвокат.