МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Специального меню для того или иного времени года не существует. Целенаправленно менять что-то на своей тарелке с наступлением весны не стоит, однако есть некоторые вещи, на которые можно сделать акцент, рассказала "Прайму" член Высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий, нутрициолог Анна Макарова. Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт натощак

Она напомнила, что в холодный период организм нуждается в большем количестве энергии для поддержания тепла и в эмоциях из-за нехватки солнца. Однако с наступлением более теплых и светлых дней наш организм самостоятельно начинает тяготеть к более легкой пище.

"Это обусловлено тем, что уходит необходимость согревать себя с помощью плотной и калорийной еды. Вместо мяса нам больше хочется выбрать рыбу, а вместо наваристого супа — более легкие овощные или холодные варианты, например, гаспачо", — объяснила Макарова.

Весной нутрициолог порекомендовала включить в свой рацион больше разнообразных сезонных овощей, фруктов и ягод, чтобы вдоволь запастись витаминами и минералами. Она обратила внимание на то, что стоит выбирать овощи и фрукты разных цветов: так вы получите все разнообразие полезных веществ для здоровья и красоты.

Не стоит забывать и про правило здоровой тарелки: половину тарелки в каждый прием пищи должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды. Также необходимо обязательно пить чистую воду, но не насильно, а по ощущениям жажды. Не нужно выпивать мифические два литра воды в день, достаточно двух-трех стаканов между приемами пищи, подытожила нутрициолог.