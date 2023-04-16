МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Обладателям устаревших моделей смартфонов американской линейки iPhone на ПО iOS 11 стоит подготовиться к тому, что гаджеты фактически "превратятся в кирпич", рассказал агентству "Прайм" руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт рассказал, как проверить работоспособность смартфона после падения

"Стоит иметь в виду, что речь идет о крайне старых телефонах, которые уже и так не получали долгое время обновления. Смартфоны, которые попали в этот список, это iPhone 4, 4s, 5 и все модели, выпущенные ранее", — пояснил он.

Перестанут работать все функции, которые связывают смартфон с сервисами Apple: AppStore, облачные сервисы, связь с картами и прочее.

Официальных сроков американская компания не объявляла: была только утечка от неизвестного инсайдера. Согласно этой информации, отключение сервисов должно начаться уже в мае.

"Перепрошить устаревшие смартфоны не выйдет, так как операционная система строго привязана к модели и железу, и новую версию никак не поставить на старое железо", — пояснил Кузьменко.

Если Apple действительно приняла такое решение, то компанию можно понять. Интеграция множества сервисов на старые устройства крайне опасна с точки зрения информационной безопасности, ведь устройства, не получающие продолжительное время обновления от разработчика, могут стать легкой мишенью для хакеров, резюмировал собеседник агентства.