Раскрыты опасности, которые поджидают водителей на АЗС
Автоэксперт Васильев: при заправке автомобиля существует вероятность возгорания топлива
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Современные люди уже давно доверили заправку специалистом АЗС и из-за этого утратили навык обращения с бензобаком и оборудованием заправочных станций. Между тем, при заправке автомобиля есть свои опасности, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
"Прежде всего, можно облиться топливом самому. Из-за того, что современная одежда часто состоит из разнообразных полимеров, можно буквально остаться без штанов — их банально "разъест" горючее", — констатирует он.
Также все мы можем обладать большим потенциалом статического электричества до нескольких сотен вольт. И хотя вероятность возгорания топлива из-за проскочившей искры невелика, тем не менее, перед тем, как начать манипуляции с заправочным пистолетом, лучше прикоснуться к металлу колонки. Она точно заземлена, и вероятность электрической искры будет минимальной.
Важно не забыть извлечь пистолет из бака авто и ввернуть на место пробку.
"В любом случае заправка авто — опасная операция и относится к ней нужно серьезно и ответственно, исключая пользование мобильным телефоном и курение", — заключил Васильев.