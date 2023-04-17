МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Современные люди уже давно доверили заправку специалистом АЗС и из-за этого утратили навык обращения с бензобаком и оборудованием заправочных станций. Между тем, при заправке автомобиля есть свои опасности, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Стало известно, кто тратит больше на страховку автомобиля

"Прежде всего, можно облиться топливом самому. Из-за того, что современная одежда часто состоит из разнообразных полимеров, можно буквально остаться без штанов — их банально "разъест" горючее", — констатирует он.

Также все мы можем обладать большим потенциалом статического электричества до нескольких сотен вольт. И хотя вероятность возгорания топлива из-за проскочившей искры невелика, тем не менее, перед тем, как начать манипуляции с заправочным пистолетом, лучше прикоснуться к металлу колонки. Она точно заземлена, и вероятность электрической искры будет минимальной.

Важно не забыть извлечь пистолет из бака авто и ввернуть на место пробку.

"В любом случае заправка авто — опасная операция и относится к ней нужно серьезно и ответственно, исключая пользование мобильным телефоном и курение", — заключил Васильев.