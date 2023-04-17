МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. С 1 апреля правила предоставления субсидий изменились: кто теперь сможет на них рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Россиянам объяснили, как оптимизировать рост тарифов ЖКХ

Она напомнила, что для определения права гражданина на получение субсидии используется целый ряд показателей, которые устанавливает орган исполнительной власти субъекта страны.

"С 1 апреля возможно применение своих критериев дифференциации граждан, в том числе, с учетом рекомендаций Минстроя", — уточнила эксперт.

Изменение внесено постановлением Правительства РФ от 24.03.2023 № 444 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

По словам юриста, документ меняет методику подсчета совокупного дохода.

"Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии будет определяться за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Ранее шестимесячный расчетный период начинался за шесть месяцев до месяца подачи такого заявления", — разъяснила Ногайлиева.

Изменился и порядок приостановки предоставления субсидии. Раньше она прекращалась в случае непогашения долга или несогласования срока погашения в течение месяца с даты уведомления (если долг появился по уважительной причине). Теперь субсидию замораживают, если у получателя есть подтвержденная судом непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за последние три года. Таким образом норма приведена в соответствие с Жилищным кодексом, заключила юрист.