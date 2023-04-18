МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Традиционный взгляд на то, что рубль может укрепить дорогая нефть, устарел. Теперь все с точностью до наоборот: крепкому рублю помогут лишь низкие цены на энергоноситель, рассказал "Прайму" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах доллара

Дело в том, что мировые центробанки для борьбы с инфляцией неуклонно повышают учетные ставки. Приостановить или замедлить этот процесс им мешает рост нефтяных цен, который всегда поддерживал рубль.

"Сегодня российская валюта может лишь ненадолго укрепиться благодаря дорогой нефти, но этот же фактор вскоре усугубит ситуацию в мировой экономике, что ударит по сырьевому спросу, испортив долгосрочные перспективы нефтяного рынка. В результате на большем отрезке времени рубль подешевеет намного сильнее и будет дольше оставаться на достигнутых минимумах, возможно, исторических", — объяснил Бабин.

Если же нефть возобновит снижение, это быстро вернет рубль к ослаблению. Однако относительно низкие цены на этот энергоноситель на более долгосрочном горизонте будут способствовать наметившемуся сейчас у крупных потребителей замедлению инфляции, что поможет им избежать глубокой экономической просадки.

Это не только сохранит хороший сырьевой спрос, но и будет способствовать его увеличению, что вернет нефтяные цены к высоким уровням, где они смогут надежно закрепиться благодаря более здоровой экономической основе. В результате рубль избежит серьезного обесценивания, появятся перспективы долгосрочного укрепления российской валюты, заключил Бабин.