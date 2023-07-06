МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. С 1 сентября заработает новый перечень неисправностей автомобиля, при которых будет запрещена его эксплуатация. Однако во многих случаях установить нарушение на месте будет сложно, пояснил агентству "Прайм" директор по сервисному обслуживанию "АВТОДОМ Алтуфьево" Роман Тимашов. Автомобилистов предупредили о рисках при покупке и продаже машины

Так, административное взыскание в размере 500 рублей будет применено к автомобилистам, если обзору водителя что-то мешает, например, планшет или видеорегистратор, закрепленный на приборной панели. Подобное ограничение есть и сейчас, но на практике за навигатор на лобовом стекле еще не штрафовали. Как будет применяться новая норма, станет ясно после ее вступления в силу.

При неисправности антиблокировочной системы эксплуатация авто также запрещена. Ее корректная работа будет проверяться с помощью индикатора на панели приборов. Подтеки тормозной жидкости, которые не связаны с техническим обслуживанием машины, тоже станут расцениваться как нарушение.

Значительное количество неисправностей связано с установкой световых приборов, не предусмотренных конструкцией авто. К отдельным запретам относятся мигающие стоп-сигналы. Во время нажатия педали тормоза они должны гореть постоянным светом.

В перечень неисправностей в том числе включили отсутствие предусмотренных заводом-изготовителем систем. Например, за неработающий штатный корректор фар оштрафуют на те же 500 рублей. Однако определить эту неисправность на месте будет сложно.

"Кроме того, появился отдельный норматив для бронированных стекол. Они должны пропускать свет не менее чем на 60 процентов", — заключил эксперт.