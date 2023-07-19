МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Цены на нефть балансируют в районе 80 долларов за баррель, однако все чаще аналитики озвучивают ожидания их роста во втором полугодии. Оснований для таких прогнозов немало — и улучшение данных по США, и падение доллара, в котором номинированы котировки. Нефть по 100 долларов за баррель выгодна России; каковы шансы вновь дорасти до этой психологической отметки? Российскую нефть избавили от дисконта. Но этому никто не рад

Цель — 100 долларов за баррель

Сами по себе нефтяные цены весьма волатильны и могут скакать то вверх, то вниз, ориентируясь подчас даже на вербальные интервенции. Но предложение и спрос слабо реагируют или вовсе не реагируют на эти прыжки, поскольку есть являются неэластичными, объясняет и.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгения Смирнова.

В первом полугодии нефть дешевела более чем на 15 процентов: добыча превышала глобальный спрос, инфляция сдерживала рост потребления. Это позволяло наращивать запасы, что давило на цены.

Однако в целом за 2023 год динамика мировых цен на нефть, по мнению экономиста, будет положительной, хоть и не достигнет вожделенной 100-долларовой отметки: мы увидим максимум 90 долларов за баррель Brent. С одной стороны, цены сдерживает продление добровольных сокращений добычи и поставок со стороны ОПЕК+. Альянс демонстрирует в этом вопросе удивительное единодушие, а Саудовская Аравия и вовсе пошла на дополнительное добровольное сокращение.

С другой — страны, не входящие в альянс, в частности, Бразилия, Канада, Норвегия, США будут расширять добычу, что станет противовесом.

Поддержку спросу окажут США, которые наращивают закупки в стратегический резерв и намерены отказаться от дальнейшего значительного повышения ключевой ставки на фоне улучшения статистики, рассуждает начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.

"Все это является сильным бычьим фактором для рынка, даже если не принимать во внимание перебои с поставками из ряда регионов и специфическую разницу в физико-химических свойствах продаваемой и покупаемой в США нефти", — утверждает он.

По его мнению, если к концу года начнется снижение ставки ФРС, то цифра 100 долларов за баррель может стать "вполне достижимой".

В ОПЕК ожидают роста спроса на нефть во втором полугодии, особенно в Китае, чья экономика наконец войдет в цикл постковидного восстановления. Этот прогноз, в случае его реализации, "обеспечит цены на нефть значительно выше 100 долларов за баррель", считают в National Australia Bank. При этом дешевый доллар будет способствовать удорожанию сырьевых товаров, говорится в аналитической записке банка. Американская валюта слабеет уже не первый месяц, и сейчас колеблется около 15-месячного минимума к валютной корзине. Бояться надо не США: откуда прилетят "черные лебеди"

Бесспорно, такой сценарий выгоден России, поскольку ее бюджет формируют, прежде всего, доходы от сырьевого экспорта. Наша страна тоже добровольно сократила экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к уже действующим сокращениям. Это делается для обеспечения баланса нефтяного рынка, пояснил вице-премьер Александр Новак. Вкупе с решением Саудовской Аравии это поможет выровнять баланс спроса и предложения, уверены эксперты.

Кто сдерживает рост

К факторам "против" удорожания нефти во втором полугодии относятся сохраняющиеся риски рецессии в Европе и США. ЕЦБ, Банк Англии и ФРС уже весьма высоко подняли ставки — ужесточение условий кредитования приводит к экономическому замедлению, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Вызывает сомнения и динамика экономики Китая. Когда КНР сняла ограничения, многие рассчитывали на бурное восстановление с одновременным активным повышением спроса на нефть. Но этого не произошло. $100 за баррель? США хотели сбить цены на нефть, но лишь ускорили их рост

Конечно, многое может измениться, если Китай основательно начнет стимулировать экономику, а ведущие центральные банки прекратят повышать ставки. "Но пока можно лишь говорить о торговле в диапазоне 75-85 долларов за баррель, для роста в район 100 долларов нужны более благоприятные условия спроса или реальная потеря предложения", — рассуждает аналитик.

Сейчас американские стратегические резервы покрывают лишь около 20 дней потребления, а это минимальный показатель за все время ведения статистики. Если американская администрация начнет их пополнять, это создаст дополнительный спрос. Однако вряд ли США будут заполнять хранилища дорогой нефтью.

"Поэтому пока прогнозы на нефть все же стоит придержать и не очаровываться слишком оптимистичными ожиданиями", — подытожил эксперт.