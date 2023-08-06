МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Влиянию Франции в Африке приходит конец — все больше стран выходят из ее сферы влияния и в большей степени ориентируются на Россию. Как это отразится на Европе и какие перспективы открываются перед Россией? Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

Судьбоносные изменения

Африканский континент всегда был зоной повышенной политической турбулентности, но с огромным потенциалом для развития мировой экономики.

Эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой напомнил, что Африка традиционно считалась сферой французского влияния и французских интересов.

Но последние события в Нигере вслед за недавними государственными переворотами в Мали и Буркина-Фасо наметили важные изменения в балансе сил в центральноафриканском регионе, которые могут повлиять на ситуацию на всем континенте.

По словам политического обозревателя Дмитрия Галкина, правительство, пришедшее к власти в Нигере в результате военного переворота, явно собирается резко ограничить отношения с Францией и, судя по всему, рассчитывает опереться на российскую поддержку.

Для Франции это может стать чрезвычайно сильным ударом, поскольку Нигер является крупным производителем урана, от которого сильно зависит французская атомная энергетика. Военные уже запретили поставки урана во Францию, что может угрожать энергобезопасности всего Евросоюза в целом, считают многие аналитики.

"Если ситуация в Нигере не изменится, Франция может столкнуться с серьезными экономическими проблемами", — полагает Галкин. События в Нигере могут серьезно ударить по способности Брюсселя вводить новые санкции против Москвы, ведь альтернативы дешевым энергопоставкам просто не будет.

Конечно, французское правительство не исключает силового вмешательства ради восстановления правительства, однако это может потребовать дополнительных военных расходов. Что, очевидно, приведет к новым беспорядкам, которые и так с избытком сотрясают французское общество. Так что президенту Эммануэлю Макрону, возможно, проще будет договориться с новыми властями Нигера.

Новые перспективы

Впрочем, пока о крахе стратегии Франции говорить рано. Однако явное ослабление ее влияния в Африке происходит, считает член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН Алексей Громыко. По крайней мере в Мали, Буркина-Фасо, Гвинее, Нигере. Бояться надо не США: откуда прилетят "черные лебеди"

С другой стороны, в зоне французского влияния по-прежнему остаются несколько других стран, включая Нигерию, которая спорит за место первой экономики Африки с ЮАР и является самой густонаселённой страной континента.

"То, что происходит с Францией в Африке, отражает общую картину постепенной утраты влияния западного мира в международных делах", — говорит эксперт.

В свою очередь, Россия действительно помогает, например, Мали и Буркина-Фасо брать ситуацию с безопасностью на их территории под контроль.

До сих пор играет роль и опыт успешного сотрудничества многих африканских стран с СССР. Российский подход к таким странам оценивается ими как противоположный тому, с чем они сталкиваются в отношениях с бывшими метрополиями.

"В общении, например, с коллегами из Мали, неоднократно звучало, что до последнего времени их недра, богатые полезными ископаемыми, французы фактически рассматривали как свои", — рассказывает эксперт. Россия же предлагает геологоразведку и сотрудничество в развитии национальной горнорудной промышленности.

По мнению Галкина, чтобы продемонстрировать отличие от западных корпораций, российским структурами, занимающимся добычей углеводородов и промышленного сырья, придется тратить значительные средства на проекты, связанные с развитием инфраструктуры и социальной сферы.

Способность успешно противодействовать западному влиянию в Африке и привлекать на свою сторону африканские страны может открыть перед Россией новые геополитические перспективы. И это не менее важно, чем заминки в санкционной политике Евросоюза — ведь речь идет о формировании будущего многополярного мира.

Диалог на равных

Пока товарооборот России с Африкой — 18 миллиардов долларов — в разы отстаёт от Китая, ЕС, США. Однако возвращение России в Африку не просто началось, а уже идет, причем достаточно быстро.

"Дальнейшие успехи зависят от того, в каких взаимовыгодных проектах Россия сможет заинтересовать африканские страны вне тематики военно-технического сотрудничества", — отмечает Громыко. В Америке забили тревогу: нефтедоллару готовят страшное

Очевидно, что развивающиеся страны ждут иного подхода к выстраиванию диалога. "Они настроены на равное к себе отношение. Им необходимы стратегические долгосрочные программы развития экономики, которые давали бы ощутимые результаты", — убежден Рудой.

Россия перезагружает диалог с Африкой, начиная с конкретных предложений — списание долгов, бесплатные поставки зерна, программы обучения кадров в вузах страны.

Это хороший старт. Но за этими инициативами должны последовать хорошо продуманные дальнейшие шаги, учитывающие национальную и региональную специфику.