МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Цены на нефть взлетели из-за решения крупнейших экспортеров сократить добычу. Западу это совсем ни к чему — в Европе и США пытаются побороть растущую инфляцию и обуздать цены на топливо. В Европе также не знают, что делать с ценовым потолком на российскую нефть. Механизм оказался настолько не рабочим, что на него практически махнули рукой. Подробнее — в материале "Прайм". Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

Гиганты в деле

Саудовская Аравия резко сократила производство еще в июле — до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года, и вообще минимум за десять лет. Рынок отреагировал сразу — цены поползли к 80 долларам за баррель на опасениях нехватки предложения.

А в начале сентября крупнейшие экспортеры опять всех встряхнули. Саудиты продлили беспрецедентное одностороннее сокращение добычи еще на три месяца. А Россия пролонгировала ограничение на 300 тысяч баррелей в сутки сразу до конца года. Этот шаг шокировал рынки: Brent взлетела выше 90 долларов за баррель, WTI подорожала до 86. Такая реакция объяснима: общее производство в итоге упадет до минимума за последние несколько лет.

"Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) показали, что мировой рынок нефти будет испытывать дефицит предложения в размере чуть более 1 миллиона баррелей в день в четвертом квартале. Теперь стало понятно, что дефицит нефти в последнем квартале 2023-го окажется почти вдвое большим. Еще одним фактором формирования дефицита может стать восстановление экономики Китая, которое будет сопровождаться ростом спроса на нефть", — указывает независимый финансовый эксперт Евгений Шатов.

Запасы сокращаются

По мере того, как спрос на топливо приближается к рекордному уровню, глобальные запасы нефти тают.

"При сокращении мировых запасов, которое наблюдалось в мире на протяжении всех летних месяцев, сформировались новые сигналы к возобновлению роста цен. Если агрессивная политика ОПЕК + продолжится, сырье будет дорожать", — отмечает Анастасия Бунина, эксперт топливного рынка, член Опоры России.

Росту цен будет способствовать и восполнение стратегического нефтяного резерва США. Весь прошлый год оттуда распродавали баррели, чтобы справится с ростом цен на топливо. В итоге нефтяная кубышка истощилась до минимума за почти 40 лет.

План США заключался в том, чтобы сначала провести нефтяные интервенции, сбить цены на топливо, а затем выкупить растраченную подешевевшую нефть обратно. Теперь ясно, что восстановить объемы по высоким ценам будет проблематично. К тому же переход к восполнению резерва снижает доступность черного золота на коммерческом рынке, давление на котировки усилится.

Разгон инфляции

Такой сценарий для Европы и США крайне негативный. Запад делал все для снижения нефтяных цен. Подорожание "черного золота" сорвет его планы по борьбе с высокой инфляцией. Переборщили: США отказали Киеву в просьбе надавить на Россию

Решение двух "энергетических гигантов" сократить нефтедобычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к тому, что Brent подорожала до максимума за последние десять месяцев, отмечает Business Insider.

"Подобные шаги способствуют возникновению существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и могут привести лишь к росту цен на нефть по всем мире", — цитирует издание старшего вице-президента аналитической компании Rystad Energy Хорхе Леона.

Последствия будут очевидны — разгон инфляции, рост цен на бензин, и как следствие — подорожание продуктов питания.

"При этом возможности для борьбы с высокими ценами на бензин у стран Запада остаются ограниченными (стратегические запасы находятся на низком уровне и их распродажа уже невозможна). Сложившаяся ситуация может усложнить задачу по борьбе с инфляцией, стоящую перед центральными банками. Возможно, им придется продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики", — отмечает Шатов.

Ударились об потолок

Не сработал и механизм ценового потолка на нефть и нефтепродукты, направленный на ограничение доходов России. Во-первых, российские компании переориентировали поставки в дружественные и нейтральные страны. Во-вторых, транспортировка и страхование поставок этих грузов осуществляется практически без участия западных компаний — с помощью лояльного России теневого флота танкеров. Без русских – сдаются. Европа начала жалеть об утраченных рублях

"За последний год были сформированы новые цепочки поставок, создано множество страховочных и рейдерских компаний, которые обеспечивают импорт российских энергоресурсов. Произошло развитие танкерного флота России, из юрисдикции ЕС были выведены многие судоходные компании, которые поменяли флаги прописки своих танкеров, что в совокупности обеспечило снижение зависимости от услуг компаний из стран коллективного Запада", — указывает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.

В итоге в Европе лишь развели руками: cоблюдать ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты практически невозможно. А самим приходится покупать сырье по рыночной стоимости через третьи руки. В августе страны G7 и ЕС опять не стали пересматривать условия потолка цен.

"В целом потолок цен обернулся "бумерангом" по экономике инициаторов потолка цен. Поступающий на европейский рынок ресурс в основном приобретается по рыночным ценам с более высокими логистическими издержками на фрахт из-за удлинения маршрутов и увеличения сроков доставки", — заключила Сафонова.