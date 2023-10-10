МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. На фоне опасений, что конфликт между Израилем и сектором Газа приведет к эскалации во всем регионе, цены на нефть заметно выросли. Тревоги добавляет и возможная реакция на происходящее Ирана и США. Как реагирует рынок на боевые действия и в каком случае нефтяные котировки могут закрепиться выше 100 долларов, рассказывают эксперты, опрошенные "Прайм". Нефть дорожает на обострении геополитической ситуации

Четыре сценария

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, регионе, где добывается почти треть мировой нефти, вернуло цены на марку Brent к 90 долларам. Нападение ХАМАС на Израиль сломало тенденцию к снижению котировок. Если с 3 по 6 октября нефть марки Brent подешевела с 91,01 до 84,58 доллара за баррель, то уже 9 октября она подорожала на пять процентов.

Палестино-израильский конфликт сейчас находится в активной стадии, и это влияет на мировые рынки. Дальнейшая динамика будет зависеть от масштабов столкновения — подключатся ли к нему другие страны, указывает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

Речь идет, прежде всего, об Иране и других крупных игроках рынка. "По опыту девяностых и нулевых годов можно сказать, что любой очаг возгорания или военного конфликта в активной фазе на Ближнем Востоке приводит к пертурбациям и активным движениям на мировом рынке нефти", — отмечает эксперт.

Если в конфликт будет вовлечен Тегеран, симпатизирующий ХАМАС, то он может перекрыть Ормузский пролив, полагает доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. Тогда издержки на транспортировку топлива возрастут, что отразится и на его стоимости.

Другой возможный сценарий — Саудовская Аравия достигнет оборонного соглашения с США, признает Израиль и увеличит добычу нефти. При таком развитии событий предложение нефти на мировом рынке вырастет, что будет фактором снижения цены. Иран участвовал в разработке плана атаки на Израиль, утверждает WSJ

Негативный сюжет включает в себя дальнейшее обострение конфликта между Израилем и Палестиной, вовлечение в него Ирана, отказ Эр-Рияда от сделки с Вашингтоном и недостаточный рост китайской экономики. Тогда цена нефти может преодолеть отметку в 100 долларов за баррель.

Если конфликт между Израилем и Палестиной перерастет в большую войну на Аравийском полуострове, могут быть атакованы нефтяные месторождения и инфраструктура. В этом случае можно ждать нефть и по 120-150 долларов, добавляет директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

Баланс на рынке нарушен

Между тем, по мнению экономиста Константина Церазова, рост цен на нефть пока "мало, о чем говорит" — он выглядит лишь отскоком после снижения на 15 процентов в предыдущую пару недель.

Во время прошлых палестино-израильских конфликтов цены показывали относительно умеренную динамику. При этом, по словам экономиста, сравнение текущего обострения с войной 1973 года с точки зрения влияния на рынок выглядит "не совсем корректным". "Непобедимая крепость". Названо неожиданное последствие атаки на Израиль

"Сегодня мир и, в первую очередь, США значительно меньше зависят от поставок с Ближнего Востока. Тем не менее, небольшая премия за риск должна быть заложена в цены, что в ближайшей перспективе, вероятно, приведет к их росту", — объясняет Церазов.

Рост цен на нефть при вооруженном конфликте в регионе, где проходит либо добыча, либо транспортировка топлива, причем в очень приличных объемах — это нормально, замечает финансовый эксперт, автор проекта "Экономизм" Алексей Кричевский. "Изменения на несколько процентов в порядке вещей, поскольку нарушается относительный баланс на рынке. Собственно, на эскалацию реагируют все инструменты — рубль дешевеет, дорожают золото и газ, снижается индекс S&P500", — перечисляет эксперт.

Прогнозировать, куда могут пойти котировки, довольно проблематично, поскольку не до конца понятна роль других близлежащих государств — Ливана, Сирии, Ирана. "Если у ЕС или США будут мысли о том, что эти государства принимают какое-то участие в происходящем, то может загореться весь регион, что станет сильнейшим ударом по поставкам нефти. И котировки могут запросто вернуться к максимумам прошлого года и закрепиться выше 100 долларов", — предупреждает финансист.