МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Иногда после погашения кредита человек неожиданно узнает, что за ним все еще числится долг. Руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рассказывает агентству "Прайм", как убедиться в том, что задолженности больше нет. России такое и не снилось. Как Америка заморозит Европу

Бывают случаи, когда заемщики досрочно гасят кредит и не уведомляют об этом банк. Если, например, это единовременное погашение, то заемщик может и не заметить, что кредит не закрылся, а долг остался. На него продолжат начисляться проценты, появятся пени. В конце концов, банк подаст в суд на заемщика и потребует вернуть задолженность.

"По закону любой заемщик имеет право на досрочное погашение кредита. Если речь идет о потребительском кредите, то можно не уведомлять банк о досрочном погашении, выполненном в течение 14 дней со дня заключения договора. А если это был целевой кредит в магазине на покупку товара, то в течение 30 дней со дня заключения договора", — говорит эксперт.

Во всех остальных случаях необходимо заранее ставить банк в известность. Делать это надо в письменном виде, не менее чем за 30 дней до погашения.

В некоторых банках система настроена автоматически: вы вносите досрочный платеж, и организация сама пересчитывает платежи. "Но такой сервис есть не везде, поэтому лучше уведомить банк. Кроме того, у банка можно и нужно запросить справку о состоянии кредита, чтобы быть уверенным в закрытии займа", — отмечает специалист.

Нередки ситуации, когда заемщик по неосмотрительности вносит последний платеж, который чуть меньше нужной суммы. Про кредит заемщик сразу забывает, считая его закрытым, а банк не напоминает о задолженности. Спустя время кредитная организация подаст в суд, и с зарплаты или пенсии будет удержана часть для погашения долга.

"Закрыв кредит, имеет смысл запросить у банка справку о состоянии займа. Просрочка, о которой вы можете не подозревать, испортит вам кредитную историю и снизит шансы получить следующий заем", — предупреждает специалист.

Если же дело уже дошло до суда, то лучше обратиться в банк и договориться о плане погашения займа. Банк составит дополнительное соглашение к договору, где будет указана вся сумма для погашения.