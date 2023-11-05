Юрист Соловьев: водителей могут вновь штрафовать за превышение средней скорости
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. C апреля 2024 года водителей на дорогах могут вновь штрафовать за превышение средней скорости. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Контроль средней скорости — удобный инструмент обеспечения установленного скоростного режима. Он позволяет не допускать рваного темпа езды, который практикуют многие автолюбители, разгоняясь и притормаживая", — поясняет он.
Штрафы за превышение средней скорости начали выписывать в 2013 году. Водители исправно оплачивали их до прецедента 2021 года. "Тогда Верховный Суд встал на сторону гражданина, оспорившего такой штраф. Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия "средняя скорость" и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали", — напомнил юрист.
Однако сама идея оказалась "живее всех живых". Более того, ответственные ведомства готовы восполнить все пробелы, чтобы инструмент снова заработал. Минтранс предложил определение "средней скорости" как отношение пройденного расстояния к затраченному времени. Необходимые вычисления получат на основании данных с камер в начале и в конце контролируемого участка.
"Поскольку такое нарушение носит "длящийся характер" (водителю нужно проехать немалый участок пути от одной камеры до другой), местом его совершения предложено определить точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено нарушение", — говорит эксперт.
Если камеры расположены в разных субъектах (регионах), то подсудность будут определять по месту нахождения последней камеры фиксации.
По мнению Соловьева, возвращение штрафов за превышение средней скорости может совпасть со вступлением в силу нового КоАП, рассмотрение которого постоянно откладывается. Новый ориентир — апрель 2024 года. Но до вступления нормы в силу необходимо решить, по какой методике ее фиксировать — одним аппаратным комплексом или двумя разными, но с синхронизированными камерами.
Также в КоАП важно закрепить понятие места и времени совершения правонарушения. Без этого имевшиеся правовые недоработки устранены не будут, указывает специалист. Пока полной ясности по предложенным Минтрансом правовым конструкциям нет.
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