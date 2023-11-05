МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. C апреля 2024 года водителей на дорогах могут вновь штрафовать за превышение средней скорости. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Водителей предупредили о шести неожиданных штрафах от ГИБДД

"Контроль средней скорости — удобный инструмент обеспечения установленного скоростного режима. Он позволяет не допускать рваного темпа езды, который практикуют многие автолюбители, разгоняясь и притормаживая", — поясняет он.

Штрафы за превышение средней скорости начали выписывать в 2013 году. Водители исправно оплачивали их до прецедента 2021 года. "Тогда Верховный Суд встал на сторону гражданина, оспорившего такой штраф. Были выявлены крупные пробелы в правовом регулировании понятия "средняя скорость" и способов фиксации ее превышения. В итоге подобные нарушения фиксироваться перестали", — напомнил юрист.

Однако сама идея оказалась "живее всех живых". Более того, ответственные ведомства готовы восполнить все пробелы, чтобы инструмент снова заработал. Минтранс предложил определение "средней скорости" как отношение пройденного расстояния к затраченному времени. Необходимые вычисления получат на основании данных с камер в начале и в конце контролируемого участка.

"Поскольку такое нарушение носит "длящийся характер" (водителю нужно проехать немалый участок пути от одной камеры до другой), местом его совершения предложено определить точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено нарушение", — говорит эксперт.

Если камеры расположены в разных субъектах (регионах), то подсудность будут определять по месту нахождения последней камеры фиксации. Водителям объяснили, почему камера хуже сотрудника ГИБДД

По мнению Соловьева, возвращение штрафов за превышение средней скорости может совпасть со вступлением в силу нового КоАП, рассмотрение которого постоянно откладывается. Новый ориентир — апрель 2024 года. Но до вступления нормы в силу необходимо решить, по какой методике ее фиксировать — одним аппаратным комплексом или двумя разными, но с синхронизированными камерами.

Также в КоАП важно закрепить понятие места и времени совершения правонарушения. Без этого имевшиеся правовые недоработки устранены не будут, указывает специалист. Пока полной ясности по предложенным Минтрансом правовым конструкциям нет.