МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В холодное время года у китайских машин возможны определенные сложности с работой климат-контроля или ассистентами активной безопасности. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев. Цены на подержанные авто из Китая в России выросли в октябре

По его словам, любой производитель, выходящий на российский рынок, сталкивается с тем, что автомобили оказываются в непростых условиях эксплуатации. Необходимо адаптировать модели под наши условия.

"Доработки касаются не только "теплых опций" и бачков стеклоомывателя. Речь идет и о дополнительной шумоизоляции, и даже об усилении кузова, подвески, других настройках двигателя и коробки передач", — объясняет специалист.

Между тем, китайская схема проникновения на российский рынок часто не подразумевает таких сложных работ. Хотя примеры адаптации уже есть.

Беспокоиться о проблемах со структурной целостностью кузова у современных "китайцев" все же не стоит. И говорить о том, что зимой китайские машины будут испытывать больше проблем, чем летом, по мнению Васильева, не приходится.

"В Китае тоже есть регионы с низкими зимними температурами. А из-за того, что зимой коэффициент сцепления в целом меньше, то и нагрузка на кузов также уменьшается", — объясняет эксперт. Поэтому сложности скорее будут связаны с работой климат-контроля или ассистентов активной безопасности. Однако с базовыми функциями автомобиля проблем возникнуть не должно, заключил автоэксперт.