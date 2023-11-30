МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. При покупке красной икры для новогоднего стола лучше выбирать продукцию проверенных производителей, чья продукция много лет присутствует на рынке. Не стоит соблазняться низкой ценой — это повышает риск нарваться на подделку, рассказала агентству "Прайм" директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова. Эксперты предсказали, что в России подешевеет красная икра

Накануне стало известно, что специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии сахалинской красной икры живых личинок паразитов, которые способны нанести серьезный вред здоровью человека. В ходе проверки икра была изъята.

"Прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации икры — она должна хранится при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов", — советует эксперт.

При засолке красной икры фабричным способом используется глубокая заморозка и правильно приготовленный рассол. При соблюдении технологии переработки и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы риски приобрести опасный для человека продукт минимальны.

"Выбирая жестяную банку, обратите внимание на ее целостность, а также убедитесь в отсутствии вздутости. Потрясите банку перед покупкой — если услышали звук "бултыхания", это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно", — отметила Котельникова.

На рынке встречается не только натуральная икра, но и структурированная, а также имитированная. Они отличаются исходным сырьем, технологией приготовления и ценой. Структурированная икра изготавливается из остатков икорного производства — джуса, который запечатывают в полимерную капсулу. Имитированная икра похожа на натуральную лишь внешне, но не имеет с рыбой ничего общего. При ее производстве используют водоросли.

Эти виды икры не являются подделкой, если на упаковке указано происхождение продукта, а цена ему соответствует. Но некоторые недобросовестные производители могут смешивать имитированную икру с натуральным продуктом, маркируя его как полностью натуральный. Такие подделки выдает цена ниже рыночной, заключила специалист.