МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В целом китайский автопром очень неплохо показал себя во время морозов, несмотря на отдельные поломки, о которых владельцы сообщают в соцсетях. Об этом агентству "Прайм" рассказывает автоэксперт Егор Васильев. В России рухнули продажи китайских автомобилей

Однако есть нюансы. Специалист замечает, что часть китайских авто попала в Россию по схеме параллельного импорта. Эти "серые" машины не прошли инженерную адаптацию к российским условиям. Причем не столько к сильным морозам, сколько к резким перепадам температур.

Владельцам таких авто эксперт советует обязательно контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.

Стоит с осторожностью отнестись и к брендам, которые только заходят на российский рынок. "Часто такие автопроизводители прощупывают почву, не занимаясь адаптацией своих авто к нашим условиям, и только после появления очевидного спроса начинают процессы доводки", — объясняет специалист.

Тем же, кто приобрел автомобили компаний, уже давно находящихся на российском рынке, особо беспокоиться не стоит. По словам Васильева, при возникновении эксплуатационных проблем китайцы очень быстро вносят изменения и в комплектующие, и в процесс конвейерной сборки.

Ну а владельцам электрических авто во время морозов эксперт напомнил о том, что емкость аккумулятора может "совершенно внезапно резко уменьшиться". Так что лучше всего оставлять машины либо на теплом паркинге, либо подключенными к зарядной станции.