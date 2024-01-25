МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Банк России планирует ввести новые условия для заемщиков с повышенным риском — тех, чьи совокупные выплаты по кредитам превышают 60 процентов от дохода. Чем это обернется, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Банки обяжут включать в расчет стоимости кредита все расходы заемщика

ЦБ давно уже обеспокоен ростом кредитной нагрузки населения. По итогам 2023 года почти 47 миллионов россиян имели хотя бы один кредит. Это почти каждый третий житель нашей страны. А более чем 11 миллионов человек имеют три и более различных займа. Например, ипотека, автокредит и потребительский кредит.

При этом только по потребительским кредитам средняя задолженность сегодня — 930 тысяч рублей на человека. И число должников неуклонно растет вместе с объемом их долга. "Не секрет, что сегодня закредитованным заемщикам крайне сложно получить кредит на общих основаниях. В итоге они вынуждены обращаться в различные микрофинансовые организации (МФО), где займы почти на порядок дороже", — говорит Кузнецов.

Так, согласно отчетам ЦБ на ноябрь 2023 года, максимальная стоимость кредитования в банках составляла 36,852 процента, тогда как в МФО — 292 процента (выше почти в 8 раз!).

Идея регулятора состоит в том, что банки все же смогут кредитовать высокорисковых заемщиков, применяя для них повышающие коэффициенты. Ставка будет существенно выше среднего, но все же меньше, чем в МФО. В Москве вырос требуемый доход для покупки квартиры в ипотеку

По словам экономиста, налицо попытка сменить запретительный административный барьер ("не дам тебе кредит вообще") на сдерживающий экономический ("дам кредит, но по высокой ставке"). "А такой подход требует от граждан финансовой осознанности и, следовательно, может сработать далеко не всегда", — убежден он.

Вероятно, возможность получить кредит, пусть дорогой, но "белый", окажется определенным подспорьем для людей, временно попавших в трудную ситуацию. "Для тех же, кто прочно застрял в кредитном капкане, она, скорее всего, станет всего лишь очередной ступенькой перед неизбежным крахом", — констатировал Кузнецов.