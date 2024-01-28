МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Китайцы поторопились завалить Россию своими автомобилями: надежды на вал продаж на фоне ухода других брендов не сбылись, и склады дилеров буквально завалены дорогой продукцией. Как будут меняться цены и с кем в конечном итоге придется конкурировать "китайцам" — в материале "Прайм". Китай занял первое место по экспорту автомобилей в мире, пишут СМИ

Китайский автопром шагает по планете: с января по октябрь страна произвела почти 21 миллион легковых автомобилей, что в два раза выше объемов производства Евросоюза и Британии. По объемам экспорта Китай и вовсе стал мировым лидером, продав за рубеж 5,26 миллиона единиц авто. Это и неудивительно: на территории страны работают 437 автомобильных заводов с обширной производственной базой.

На российском рынке новых легковушек доля китайских машин по итогам прошлого года уже превысила 50 процентов, рассказали "Прайму" в агентстве "Автостат". Это связано с уходом других производителей. Оставшиеся отечественные компании не в силах удовлетворить спрос.

"Китайцы": дорого и много

Казалось бы, конкуренции нет, торгуй и умножай прибыль. Но не тут-то было: по итогам десяти месяцев 2023 года на складах российских дилеров скопилось 175 тысяч нераспроданных китайских машин.

Затоваривание постепенно начинает давить на логистическую сеть и приводит в конечном итоге к потерям, считает доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков. "Несмотря на избыток автомобилей, найти машину, которая была бы по карману простому россиянину — задача со звездочкой", — считает он.

Средняя стоимость китайских машин в сентябре-октябре составила 3,4 миллиона рублей. При средней же зарплате в России в 70 тысяч рублей (по Росстату) получается, что рядовому россиянину для покупки понадобится 48 месяцев без еды, питья, оплаты ЖКХ и прочих расходов. Конечно, есть автокредит, средний срок которого составляет пять лет. Но рост процентной ставки в последние полгода и ужесточение условий по закредитованности изрядно усложнили процесс его получения. Geely в 2023 году увеличила продажи в России в 3,5 раза

Еще одна причина — "китайцев" слишком много. Настолько, что у немногочисленных покупателей, которые все-таки могут себе позволить выйти на рынок, разбегаются глаза. Ведь производители регулярно расширяют модельный ряд, представленный в России, рассказывает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Только в прошлом году в Россию пришли более 100 моделей китайских авто, в 2024 году ожидается поступление еще десяти новых автомобилей не только уже привычных для россиян производителей Haval H5, GAC Emkoo, но и новых марок. Например, Oting Paladin. Благодаря расширению ассортимента китайских марок и моделей в России растет их конкуренция за целевую аудиторию. А ее, по словам Житнухина, можно завоевать только ценовой политикой.

И некоторые китайские авто уже подешевели. Например, Haval Jolion в базовой версии Comfort с роботизированной коробкой передач стал выгоднее на 100 тысяч рублей, а Chery Tiggo Pro 7 Max в стартовой модификации — на 120 тысяч. Но на общем фоне это не так уж и много. В результате покупатели затаились в ожидании удешевления, а их, в свою очередь, ждут забитые дорогими авто склады. Та ситуация, когда предложение победило спрос.

Остатки несладки

Впрочем, эксперты не видят особых проблем в затоваривании рынка китайскими машинами. Автомобилям вообще и китайским в частности свойственно накапливаться на складах. "Дело в том, что для автопроизводителя покупателем является не конечный пользователь автомобиля, а дилер. Последний обязан выкупать определенное количество машин", — поясняет автоэксперт Егор Васильев.

А вот дилерам придется озаботиться тем, как разгрузить склады и нарастить объемы реализации. В помощь им активные рекламные кампании, подарки и различного рода скидки.

Так или иначе, остатки на складах, которые ждут своей очереди, есть всегда, и они в любом случае своих покупателей найдут. Какой будет окончательная цена сделки, уже не столь принципиально. Но шанс купить прошлогоднего китайца вырастет ближе к весне, когда на склады придут запасы по новым контрактам. "АвтоВАЗ" весной начнет продажи машин под новым брендом

По прогнозам экспертов, в этом году будет продано 1,2-1,25 миллиона автомобилей. Из них на долю "АвтоВАЗа" придется 500 тысяч — такие планы озвучило предприятие. Китайские производители собираются поставить миллион-полтора. "Очевидно, что это чересчур много. Планы будут пересмотрены за счет представителей Поднебесной", — полагает Меренков.

По мнению Васильева, с учетом того, что российский авторынок стал оживать, импорт вряд ли уменьшится, а цены не упадут. "Скорее всего, произойдут корректировки модельного ряда компаний с учетом специфики российского спроса", — говорит автоэксперт. Он не исключил появления большего количества электрических и гибридных версий. Тем более, что на внутреннем рынке Китая есть большой выбор бюджетных электрокаров.

Кроме того, для стимулирования продаж в условиях роста стоимости кредитов китайские компании будут вынуждены создавать собственные финансовые инструменты. Так есть возможность снизить процентную ставку.

Не рассчитывает на значительное удешевление машин по крайней мере в первом полугодии и руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский. Тем более, что популярные модели, к примеру, кроссовер Geely Monjaro, имеют длительные сроки ожидания для покупателей. Назван самый популярный в России легковой автомобиль в лизинг в 2023 году

Цены начнут снижаться, когда переизбыток автомобилей превысит более 500 тысяч, что, по мнению экономиста, произойдет не ранее четвертого квартала.

В поиске компромисса

Снизить цены на авто могут договоренности между властями России и Китая, рассуждает Раиса Донская, руководитель компании по международной торговле и ВЭД "Команда Сикурс".

Например, можно сократить утилизационный сбор или налоговую нагрузку для дилеров. Россия испытывает дефицит качественных и бюджетных легковых пассажирских и легких коммерческих автомобилей (LCV), используемых для доставки грузов. "Поэтому власти РФ могут быть заинтересованы в повышении доступности китайских авто даже путем временного снижения налоговой нагрузки, а власти Китая будут заинтересованы в повышении прибыли своих производителей", — считает специалист.

Если компромисса не будет, то дилеры начнут массово отправлять машины из Китая в Россию через третьи страны, например, Беларусь, Казахстан, Армению. Эти страны входят в Таможенный союз, и при поставках оттуда в Россию таможенные сборы не взимаются, что может сократить стоимость для покупателя.

Так что, скорее всего, никаких революционных изменений на автомобильном рынке России ожидать не приходится. Отечественные автопроизводители из-за роста издержек тоже будут вынуждены повышать цены на свои авто, вступая в прямую финансовую конкуренцию с китайскими компаниями. Госдуме поставили более 100 автомобилей Lada Vesta

Последние, в свою очередь, старательно заполняют российский рынок не только за счет наращивания импорта, но и путем размещения производства своих авто на высвободившихся после ухода ряда брендов площадях. И это может привести к снижению или замедлению темпов роста цен на "китайцев" по мере локализации.

В этом случае под серьезным давлением окажутся не конечные потребители, ведь им интересен не столько бренд, сколько цена покупки и стоимость владения авто. Сложности возникнут у российского автопрома, который с трудом выживает даже с учетом постоянной поддержки со стороны государства.

Впрочем, есть выход. Ведь по мере увеличения российских комплектующих в китайских авто, их можно будет признать отечественным автопромом.