МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Нередко мошенники оформляют на себя кредиты, используя украденные паспортные данные граждан. Число таких случаев растет год от года. Как обезопасить себя, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Перегрев: кто заплатит за взятые в кредит квартиры

"Основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана является доверчивость и игнорирование рекомендаций по соблюдению финансовой безопасности", — уверяет юрист.

По его словам, значительную часть криминальных кредитов оформляют с использованием потерянных и украденных паспортов граждан. Хранить этот документ надо бережно, не следует оставлять его в залог и давать в руки кому-либо по первому требованию. "Если просят документ для оформления пропуска, постарайтесь обойтись водительским удостоверением", — советует Миронов.

Некоторые финансовые организации предоставляют займы при наличии вашей фотографии с паспортом удаленно. Не рассылайте без особой нужды такие снимки. "Если ваши паспортные данные крайне необходимы партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото паспорта", — советует адвокат.

Также важно не сообщать никому CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений.

Еще одно условие финансовой безопасности — никогда не брать кредиты по настоянию представителей всевозможных служб безопасности, лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ. Эксперт советует осторожно относиться даже к просьбам близких или знакомых людей получать для них заем — отдавать его придется вам лично и с процентами.

"При наличии подозрений, что на вас могли оформить кредит при потере паспорта, или вам звонят коллекторы и требуют возврат долга, которого у вас нет, незамедлительно обращайтесь в полицию с соответствующим заявлением", — указывает юрист.

На сегодняшний день в нашей стране нет механизма полного запрета оформления кредита без личного участия заемщика. Но работа над соответствующим законопроектом ведется, и возможно, в недалеком будущем такие возможности появятся.

"В любом случае наша жизнь — это в первую очередь зона нашей личной ответственности. Будьте благоразумны и бдительны", — заключил адвокат.