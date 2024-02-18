МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. За прошедший год незначительно подешевело вторичное жилье в Центральном административном округе Москвы, а также в спальных районах Марфино, Капотня и Савелки. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов. Ввод жилья в Москве упал в январе на 75 процентов

По его словам, за январь этого года цена квадратного метра в районах Якиманка, Замоскворечье, Пресненский, Тверской и Мещанский снизилась на 0,9-1,2 процента, а за год — на 1,3-4,5 процента. На вторичном рынке в высоких ценовых сегментах недостаток качественных ликвидных квартир с современным ремонтом — самые интересные предложения оцениваются выше и распродаются быстрее.

"В экспозиции остаются менее востребованные варианты. И на квартиры, которые висят долго, цены могут немного уменьшаться", — поясняет Таганов.

Также можно говорить о небольшом снижении цен на жилье в Марфино (СВАО), Капотне (ЮВАО) и Савелках (ЗелАО). Самые востребованные на массовом рынке — лоты эконом-класса. В этих локациях раскупались преимущественно ликвидные варианты, а они обычно немного дороже квартир с худшими качественными характеристиками или недостатками юридического характера. Соответственно, в базе объектов остаются более дешевые предложения, что снижает усредненный ценовой показатель. Раскрыто, стоит ли ждать падения цен на новостройки

Вообще в прошлом году в Москве цены практически не менялись — среднестатистический показатель оставался одинаковым. "Незначительные изменения усредненной цены квадратного метра объясняются либо вымыванием из экспозиции наиболее экономичных вариантов, либо наоборот уходом дорогостоящих предложений", — говорит Таганов.

В любом случае рост или уменьшение стоимости "именно механические". На массовом рынке предложение пока не растет, дефицит ликвидных объектов сохраняется. "Пока рано говорить о том, что цены на вторичном рынке стали снижаться", — пояснил он. Но в случае дальнейшего ослабления спроса экспозиция будет наполняться, и можно прогнозировать снижение стоимости вторичного жилья, заключил специалист.