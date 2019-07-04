В Соединённых Штатах сегодня День независимости – рынки будут закрыты для торгов, макроэкономическая статистика по Америке ждёт своей публикации до завтрашнего дня. Вчера же вышли данные по деловой активности в секторе услуг ведущих экономик мира. Там ситуация лучше, чем в обрабатывающей промышленности.

Индекс менеджеров по закупкам PMI от Markit – это субъективный взгляд топ-менеджеров компаний на условия ведения бизнеса в указанных странах. Значения показателя выше 50 пунктов отражают улучшение положения дел в экономике.

Однако существенная доля участников рынка испытывают беспокойство относительно глобального роста и роста экономики Соединённых Штатов (ВВП США в I квартале вырос на солидные 3,1%). Фондовый рынок и в частности S&P 500, который в шаге от заветного рубежа в 3000 пунктов, – один из немногих индикаторов, указывающих на оптимизм инвесторов.

Противоречие между ралли рисковых активов (акций) и ралли активов безопасных (бонды и золото) наблюдается достаточно давно. Доходность краткосрочных (1 и 3 месяца) казначейских векселей превышает доходность 10-летних трэжерис на 25 базисных пунктов, что однозначно не является здоровой ситуацией.

Конец прошлого года стал переломным моментом, когда на фоне падения фондового рынка инвесторы начали активно «запасаться» активами со стабильным денежным потоком, будь то акции с высокими дивидендами, государственные облигации или золото. И хотя S&P 500 уже дважды вернулся к уровням до октябрьской коррекции, защитные активы своей популярности не утратили.

При разбивке индекса широкого рынка по секторам видно, что как за последние 12 месяцев, так и с начала коррекции (1 октября) наибольшую доходность показали бумаги коммунальных компаний, в которые уходят средства инвесторов в попытке защититься от рыночных спадов. Неплохо смотрится сектор недвижимости и акции компаний, производящих товары каждодневного спроса. Хуже всех ожидаемо оказались акции энергетических корпораций.

В то же время ФРС держит руку на пульсе и готова продлевать бизнес-цикл как можно дольше. Следующее заседание будет в последних числах июля, и рынок ждёт понижения ключевой ставки. Так что по-своему правы и те, кто на стороне риска, и те, кто на стороне защитных активов.