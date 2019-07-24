Мы прогнозируем выручку в размере 20,1 млрд руб. и рентабельность по EBITDA на уровне 22,2%…

Завтра, 25 июля, Mail.ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) опубликует финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО. По нашим прогнозам, с учетом реклассификации ESforce как актива на продажу совокупная сегментная выручка Mail.ru составит 20,1 млрд руб. (311 млн долл.), а EBITDA – 4,5 млрд руб. (69 млн долл.), что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 22,2% (против 20,6% в предыдущем квартале). Мы также ожидаем, что чистая прибыль составит 1,7 млрд руб. (26 млн долл.), что будет означать чистую рентабельность на уровне 8,2%. Без учета операций Delivery Club и Youla мы ожидаем выручку на уровне 18,7 млрд руб. (290 млн долл.) и EBITDA 6,7 млрд руб. (104 млн долл.).

…учитывая продвижение в сегмент онлайн-заказа еды

Во время раскрытия результатов 1 кв. 2019 г. руководство компании подтвердило свои ожидания относительно структуры издержек в этом году, которая так же, как и в прошлом, в значительной степени будет сдвинута в сторону первого полугодия и первого квартала. Соответственно, мы прогнозируем относительно низкую рентабельность и во втором квартале. В частности, на ее динамике продолжит сказываться экспансия Delivery Club. Приоритетом для компании в этом сегменте сейчас остается сохранение лидирующих позиций на рынке, что предполагает достаточно высокие маркетинговые расходы. Также негативно скажется на рентабельности и рост доли низкомаржинального сегмента собственной доставки. Но негативный эффект будет менее заметен, чем в предыдущем квартале, за счет сезонности.

В центре внимания рынка будет прогноз результатов по итогам года

Сама по себе динамика рентабельности во втором квартале будет мало показательна, и для рынка наиболее интересным будет рост выручки и прогноз менеджмента по итогам года. Также влияние на котировки акций компании в краткосрочной перспективе будут оказывать корпоративные события, такие как ожидаемое закрытие сделки по созданию AliExpress Russia или иная активность в сфере M&A.