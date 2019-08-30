Фьючерсы на основные индексы США торгуются в незначительном минусе в пределах 0,25%.

В рамках S&P 500 финансовую отчётность опубликует только производитель продуктов питания Campbell Soup (до открытия рынка).

Пятница будет богата на важные макроэкономические события. Объёмы розничных продаж за июль в Германии и Японии уже были опубликованы, и в обоих случаях не оправдали ожиданий рынка. В 12:00 по московскому времени на пару EUR/USD может оказать влияние предварительный ИПЦ за август и июльский уровень безработицы по еврозоне. Что касается Соединённых Штатов, то в 15:30 выйдет целая порция статистики по расходам на личное потребление (июль). А в 17:00 Мичиганский университет обнародует индексы ожидания и настроения потребителей за август.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что китайцы вновь захотели вернуться за стол переговоров (якобы испугавшись новых тарифов), правда, со стороны Китая никто не подтвердил факта звонка в США. Иными словами, оптимизм понедельника основан на ложном сообщении президента США. С того момента рынки топчутся на одном месте, заметно подскочив только вчера на информации о новом раунде дискуссий.

Ралли государственных облигаций тоже сигнализирует о приближающейся рецессии. На неделе доходность тридцатилетних трэжерис упала до рекордного минимума – до 1,9% годовых. При этом министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что рассматривает возможность эмиссии 100-летних бондов.

Что касается торговой войны, то китайцы не устают повторять, что готовы дать достойный ответ на любые ограничения, но всё же сохраняют пространство для конструктивного диалога и даже обсуждают возможный визит в США в сентябре. Если американская сторона (и Трамп) не станут давить, то встреча вполне возможна. В ожидании визита индексы могут расти, подбадриваемые оптимистичными твитами и заявлениями. Другое дело, что договорённости, достигнутые на встрече, могут быть пересмотрены, как это уже было не так давно.

До сих пор рынки отыгрывают одну новость за другой, но конкретного тренда не возникло, в этом смысле воз и ныне там. Ближайшие тарифы вступают в силу уже 1 сентября.