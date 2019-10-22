По итогам торгов понедельника американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 3006,72 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,21%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,91%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта, до 1,79% годовых. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на четыре базисных пункта, до —0,34%.

Поводом для оптимизма стали заявления советника Белого Дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, который отметил, что если первая фаза сделки между Вашингтоном и Пекином будет заключена, то США не исключают отмену декабрьского повышения тарифов на товары из Поднебесной. Кроме того, инвесторы продолжают следить за финансовыми результатами американских корпораций. Так, согласно данным Refinitiv, из 75 компаний, которые сообщили о результатах до сих пор, только 12% не дотянули до оценки прибыли.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,57%, закрывшись на отметке $59,08. Давление на стоимость фьючерсного контракта Brent продолжают оказывать слабые цифры по экономике Китая и данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных установок в США выросло вторую неделю подряд. Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти (API) — эти данные определят направление движения нефтяных цен, но по московскому времени – только в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на торгах в понедельник вырос на 0,3% закрывшись на отметке 2761,15 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2695 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134000 и 131600 пунктов. Сопротивление — 137000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,73 прибавив 0,05% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,65 и 63,10. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.