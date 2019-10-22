Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.1-0.2%, вблизи отметки 2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п.

В первые часы торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию вблизи уровня открытия. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация сентябрьских данных по изменению объема продаж на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.30%) и РТС (+0.73%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели закрыться на позитивной территории, несмотря на достаточно сильное внутридневное падение стоимости нефтяных котировок. Весомую поддержку указанным индексам оказали сильно подорожавшие акции компании Яндекс. Их положительный вклад в динамику индексов МосБиржи и РТС составил почти 0.3%.

Так или иначе, но рублевый индекс МосБиржи вчера сумел обновить свой трехнедельный максимум, что стоит трактовать как позитивный сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. В качестве среднесрочной технической цели для него выступает близкая область сопротивления, расположенная в районе 2780-2800 п. Для ее быстрого достижения очень не помешала бы поддержка со стороны нефтяных фьючерсов. Однако контракты на нефть сорта Brent пока торгуются ниже важного ценового уровня $60 за баррель. Этот неблагоприятный фактор сдерживает активность локальных биржевых быков.

Среди значимых внешних событий стоит отметить очередную неудачную попытку одобрения соглашения по поводу Brexit в британском парламенте, состоявшуюся в минувшую субботу. Напомним, что безрезультатное голосование произошло уже в четвертый раз за трехлетнюю историю затянувшегося выхода Великобритании из состава Евросоюза. Это событие не испортило настроений на западных фондовых рынках, как и не вызвало на них оптимистичных ожиданий в минувшую пятницу.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5.3 п., или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движение на рынке стало сильное однодневное повышение стоимости бумаг Yandex clA (YNDX RM, +6.57%). Они открылись с масштабным разрывом вверх на фоне известия о том, что обсуждаемый законопроект о значимых интернет-ресурсах может быть существенно смягчен в сравнении с первоначальной редакцией. Правительство рекомендовало ограничить иностранное участие в таких ресурсах на уровне 50% минус одна акция. Ранее предполагалось, что эта норма составит 20%. Новый закон даже в мягкой редакции ухудшит привлекательность отечественной IT-отрасли для иностранных инвесторов. Позитивная реакция рынка связана с тем, что самые худшие ожидания могут не оправдаться. Кроме того, акции «Яндекса» вчера наконец сумели реализовать имевшийся у них технический потенциал для коррекционного отскока.

Бумаги AGRO-гдр (AGRO RM, +3.02%) развернулись вверх от недавнего почти годового минимума на фоне публикации сильных операционных результатов эмитента. Общая выручка агрохолдинга по итогам 3 квартала возросла на 76% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 37.2 млрд руб. Столь существенный прирост был достигнут за счет всех направлений бизнеса. Особо же стоит отметить рост выручки масложирового сегмента на 237% по итогам квартала и на 255% за 9 месяцев текущего года.

Ликвидные акции подсектора черной металлургии продолжают демонстрировать слабость: Северсталь (CHMF RM, —1.14%), НЛМК (NLMK RM, —1.71%), ММК (MAGN RM, —1.56%). Это отчасти связано с не слишком оптимистичной текущей отчетностью эмитентов. Выручка и чистая прибыль компании Северсталь по МСФО за 9 месяцев текущего года отстают от аналогичных показателей годичной давности. Не выглядят сильными и свежие операционные результаты компаний НЛМК и ММК.

Стоит отметить и вчерашнее падение стоимости акций продуктовых торговых сетей: Магнит (MGNТ RM, —1.24%), Лента др (LNTA RM, —0.83%), FIVE-гдр (FIVE RM, —3.99%). Очевидно, что распродажи в бумагах X5 Retail Group состоялись перед назначенной на сегодня публикацией квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. Эти бумаги утянули за собой вниз и других представителей своего подсектора.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости порядка 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.