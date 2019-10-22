Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии в ожидании более сильных сигналов. Курс доллара будет колебаться ниже 64 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное отклонение индекса Мосбиржи, в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750 и 2740 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2770 и 2780 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

В начале торгов возможно некоторое повышение индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма". Оптимистичный комментарий президента США в отношении торговых переговоров с Китаем стал поводом к некоторому восстановлению "спроса на риск", отметил он.

"В течение дня повлиять на настрой инвесторов может поток отчетности западных корпораций. Вечером состоится голосование в британском парламенте по вопросу о Brexit. На валютном рынке РФ оснований для сильных движений курса пока не наблюдается, вероятным сценарием выглядит его консолидация в области ниже 64 рубля за доллар", — оценил Старцев.

Рубль пока продолжит торговаться на текущих уровнях в ожидании сигналов, прогноз курса доллара на сегодня — 63,50–64,35 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на предыдущих торгах выросли в пределах 0,2-0,9% на фоне новостей о намерении Китая продолжать работать по внешнеторговым вопросам с США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут — в пределах 0,8%, в том числе шанхайский Shanghai SE Composite Index на 0,2%.

Стоимость нефти незначительно опускается, до 58,9 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1155 доллара против 1,1148 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в понедельник вырос на фоне сохранения позитивной конъюнктуры мировых биржевых площадок и несмотря на снижение нефтяных котировок. Акции "Яндекса" отыграли более половины недавнего падения, реагируя на законопроект правительства, смягчающий требования к доле акционерного капитала, находящегося в собственности нерезидентов.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,3% до 2761,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1365,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 3 копейки и составил 63,73 рубля, евро опустился на 19 копеек, до 71,01 рубля, следует из данных Московской биржи.