Ценовая премия Brent к Urals при поставке нефти в Северо-Западную Европу, составлявшая в августе в среднем $0,4 за баррель, в сентябре и первой половине октября увеличилась до $1,9 и $2,1 за баррель соответственно, а к концу года может вырасти до $3 за баррель.

Увеличению премии будет способствовать смягчение риска дефицита высокосернистой нефти, который обострился в первой половине года из-за сокращения поставок из Ирана и России, чьи экспортные сорта по своей сернистости (1,99% у Iranian Heavy и 1,36% у Urals и Iranian Light, по оценке S&P Global Platts) существенно превосходят Brent (0,40%). За первые шесть месяцев 2019 года танкерные отгрузки иранской нефти в портах Средиземноморья и Северо-Западной Европы из-за американских санкций сократились в семь с лишним раз в сравнении с аналогичным периодом 2018-го — с 17,1 млн до 2,3 млн т (здесь и далее – данные Refinitiv, если не указано иное). На поставках же из России негативно отразился кризис вокруг качества нефти в системе «Транснефти», под влиянием которого отгрузки российского сырья в портах Северо-Западной Европы в минувшем первом полугодии снизились на 4% (до 37,9 млн т), а в третьем квартале – сразу на 14% (до 18,4 млн т). Во многом поэтому в апреле и первой половине мая на рынке наблюдалась ценовая аномалия, когда Urals торговался с премией к Brent в $0,2 и $0,4 соответственно.

Однако в период с июля по октябрь отгрузки российской нефти в портах Средиземноморья показали рекордный прирост (на 47% в годовом выражении против прироста в 27% и 4% в первом и втором кварталах соответственно), благодаря чему суммарные морские поставки по двум европейским направлениям выросли на 6% (до 31,8 млн т). Начал восстанавливаться и сухопутный экспорт по трубопроводу «Дружба»: в августе, по данным ЦДУ ТЭК, в Германию, Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию было суммарно транспортировано 4,4 млн т нефти – больше, чем в предкризисном марте (4,1 млн т), а также в апреле (3,1 млн т) и мае (443 тыс. т), когда разразился конфликт вокруг повышенного содержания хлора в нефти. Это во многом остудило опасения дефицита высокосернистых сортов в Европе, благодаря чему премия Urals к Brent, на рубеже июля и августа достигавшая $0,8 за баррель, сменилась более превычной для рынка наценкой Brent к Urals, которая будет сохраняться и в ближайшие месяцы. Тем более что морские поставки из Ирана снизились в минувшем третьем квартале до совсем незначительных 520 тыс. баррелей (0,4% от всех поставок в порты Средиземноморья и Северо-Западной Европы против 4,9% в третьем квартале 2018-го), а потому даже их полное прекращение не окажет серьезной поддержки высокосернистым бенчмаркам.

Не в пользу Urals будет играть и скорое ужесточение международных требований к морскому судовому топливу, предельно допустимое содержание серы в котором с 1 янвраря снизится с 3,5% до 1%. Уже в 2020 году это приведет к более чем двукратному сокращению глобального спроса на высокосернистый судовой музут (до 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) против 3,5 млн б/с в 2019-м, согласно прогнозу Международного энергетического агентства), что может ударить по спросу на Urals, менее пригодному для производства низкосернистых нефтепродуктов, чем нефть легких сортов – не только европейских Brent и Oseberg (с содержанием серы в 0,25%, по данным S&P Global Platts), но также американских WTI (0,4%), Bakken (0,07%), Light Sweet (0,39%) и Eagle Ford (0,24%), превалирующих в структуре динамично растущего экспорта из США в Европу. За первые девять месяцев 2019 года американские поставки нефти в порты Средиземноморья и Северо-Запада Европы в абсолютном выражении увеличились в полтора раза (до 27,3 млн т против 17,3 млн за январь-сентябрь 2018 года), а в долевом – с 4,5% до 6,9% (против 1,2% за аналогичный период 2017-го), тогда как доля России почти не изменилась (25,1% в 2019-м против 24,4% в 2018-м).

Доля амерканских поставщиков на европейском рынке будет расти и дальше, учитывая, что до конца 2019 года в США будет введено в строй сразу несколько трубопроводов для транспортировки нефти из Пермианского бассейна (ключевого региона сланцевой нефтедобычи на территории штатов Техас и Нью-Мексико) до экспортных портов побережья Мексиканского залива – в частности, нефтепроводы компаний EPIC (мощностью 590 тыс б/с) и Plains All American (670 тыс. б/с), а также Phillips 66 и Enbridge (совместный проект мощностью 385 тыс. б/с). Это не приведет к одномоментному увеличению американского нефтяного экспорта (составившего в июле 2,69 млн б/с, по данным Управления энергетической информации Минэнерго США), но станет значимой новостью для сырьевых рынков, свидетельствующей о растущей доступности легкосернистых сортов. Это окажет дополнительное давление на нефть Urals, дисконт которой к Brent увеличится с нынешних чуть более $2 до $3 за баррель.