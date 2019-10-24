Достаточно резкое смягчение риторики регулятора последних недель приковывает еще большее внимание к исходу завтрашнего заседания ЦБ. Напомним, что ранее Э. Набиуллина выразила готовность «действовать более решительно», что можно интерпретировать и как увеличение шага снижения ключевой ставки с текущих 25 б.п. до 50 б.п. на одном или нескольких заседаниях, и ускорение темпов смягчения (отсутствие пауз в снижении ставки).

С момента прошлого заседания стало очевидно, что текущая версия прогноза ЦБ по инфляции (4-4,5% г./г. на конец года) выглядит излишне консервативной, и стоит ожидать, что инфляция к концу года окажется вблизи 3,5% г./г. Обычно в случае, когда траектория инфляции идет ниже прогноза регулятора, ЦБ указывает это как один из факторов, позволяющих ускорить смягчение.

Кроме того, как мы понимаем, у ЦБ появилась уверенность в том, что траты ФНБ не окажут существенного влияния на макроэкономику, а потому не потребуют от регулятора дополнительной жесткости в проведении ДКП. Так, 9 октября А. Силуанов заявил, что в 2020 г. из ФНБ будет инвестировано лишь 400 млрд руб. (из возможных 1,5 трлн руб.), а уже 18 октября Э. Набиуллина в интервью CNBC допустила более решительное снижение ключевой ставки.

Подчеркнем, что других заметных изменений в наборе аргументов не произошло. При этом мы полагаем, что готовность ЦБ в целом продолжать активное смягчение политики продиктована в большой степени двумя факторами:

1) Ставка ФРС США продолжит снижаться, причем высока вероятность ее еще более активного снижения по сравнению с консенсус-прогнозом (а он предполагает, что смягчение остановится на уровне 1,5% по верхней границе).

2) Судя по всему, уверенность ЦБ в том, что негативных сюрпризов (эскалация торговой войны, санкции против ОФЗ, геополитика и т.п.) в ближайшие кварталы не произойдет, усилилась еще больше. По этой логике, смягчение можно и ускорить.

Мы пересмотрели наш прогноз по инфляции и ключевой ставке. Мы не ждем более активного снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы, как минимум, по двум причинам. Во-первых, наши ожидания по ставке ФРС предполагают, что ее снижение остановится на уровне 1,25% для верхней границы, и, таким образом, разница между рублевой и долларовой ключевыми ставками достигнет минимальных за всю историю значений (чуть выше 5 п.п.). Как мы понимаем, сужение этого дифференциала чревато усилением оттока капитала и снижением запаса прочности в случае реализации каких-то внешних рисков. Во-вторых, по нашему прогнозу, инфляция вернется к уровню в 4% во 2П 2020 г., и, таким образом, слишком сильное снижение ставки (с целью снизить дезинфляционные риски) может оказаться избыточным.

Готовность регулятора ускорить смягчение политики очевидна для нас, однако мы не уверены в том, что снижение ставки на 50 б.п. в эту пятницу столь необходимо, и регулятор может ограничиться снижением ставки на 25 б.п. (до 6,75%) и смягчить риторику.