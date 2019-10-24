Стабильность нефтяных котировок обманчива. Участники рынка привыкли наблюдать их вблизи $60 с отдельными скачками выше $65 и ниже $57 за баррель. Это связано с относительным балансом спроса и предложения. Добыча ОПЕК зафиксирована в рамках договоренностей. Производство в США держится на рекордном уровне 12,6 млн баррелей в сутки, но число работающих вышек практически не меняется.

Инвесторы уже учли в котировках возможность резкого снижения поставок из Саудовской Аравии. Несмотря на рекордный для этой страны военный бюджет ($67,7 млрд), предотвратить террористическую атаку с воздуха на нефтяные объекты не удалось. В случае активного военного противостояния с Ираном предложение нефти в мире упадет как минимум на 6,88 млн баррелей в сутки, что эквивалентно экспорту из Саудовской Аравии. Экспорт из Ирана стремится к нулю и незначителен из-за санкций США. Но, если Тегеран заблокирует Ормузский пролив, мировые поставки сократятся на 18,5 млн баррелей в сутки. Цена Brent при минимальном сокращении поставок из региона после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии достигла $68 за баррель, поднявшись более чем на $8. В случае полного прекращения поставок из стран Персидского залива котировки продолжат отражать нарастающий дефицит.

Декабрьское заседание ОПЕК+ в очередной раз подтвердит заинтересованность его участников в сохранении ограничения добычи. По прогнозам самой организации стран-экспортеров, спрос в следующем году будет на 1,2 млн баррелей ниже, чем в текущем. На этот же объем ОПЕК+ планирует сократить добычу на декабрьской встрече. Это решение станет прямым следствием замедления роста производства и экономической активности в КНР и его сокращения в ЕС, Японии, Южной Корее. В дни проведения заседания, 5-6 декабря, в ценах на нефть возможна повышенная волатильность.

По данным Управления энергетической информации США, добыча в стране может вырасти до 13 млн баррелей в сутки до конца текущего года и до 13,5 млн — в следующем. В любом случае производители заинтересованы в сохранении текущих котировок для поддержания баланса цены и объема добычи. Именно ситуация с добычей в США стабилизирует нефтяной рынок.

Ожидаем уменьшения влияния геополитических факторов и продолжения стабилизации котировок в районе $57-63 за баррель с кратковременными всплесками волатильности. Однако не исключаем реализации некоторых рисков. При этом вероятность внезапных скачков котировок значительно выше, чем вероятность спада.