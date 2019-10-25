Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в настоящий момент торгуются в незначительном плюсе.

Сезон отчётностей с точки зрения биржевых котировок до сих пор проходит более-менее спокойно. Что касается фундаментальных показателей, то они за редким исключением никого не удивили. В тех секторах рынка, что подвержены ситуации в макроэкономике, ситуация оказывается хуже, чем год назад. Традиционно промышленные компании типа Dow и 3M отмечают спад выручки и чистой прибыли. Прогнозы снижает Caterpillar, попавший под удар торговой войны и слабеющего экономического роста. Проблемы Boeing и так всем очевидны.

Зато фундаментально неплохо себя чувствуют военные подрядчики Пентагона (Lockheed, Northrop и General Dynamics): у них растёт портфель заказов, улучшается финансовая отчётность в целом – это давно сформировавшийся тренд.

В технологических компаниях динамика смешанная. Устойчивый бизнес Microsoft опирается и на перспективные направления – облачные технологии, хотя пик роста там уже миновал. Amazon же стал жертвой возросших издержек на ускорение доставки товаров и собственного плохого прогноза по выручке на приближающийся праздничный сезон. То же самое произошло и с eBay. Антигерой четверга – это, безусловно, Twitter, потерявший пятую часть капитализации на неудачной выручке и прибыли, акции не спас даже прирост активных пользователей.

Автомобилестроительные корпорации движутся в диссонансе. Так, Ford сдаёт позиции, снижая продажи во всех регионах мира, разве что кроме Северной Америки. В то же время Tesla наращивает обороты и радует рынок неожиданной прибылью и растущими поставками бюджетных моделей. Вечный вопрос инвесторов к компании Маска – может ли Tesla показывать прибыль не случайно, а устойчиво в течение длительного периода времени – пока остаётся без ответа.

Рынок ещё должен будет отыграть провал Amazon и восстановление Intel и Visa, которые опубликовали результаты вчера после закрытия основной сессии торгов. В 17:00 по московскому времени Мичиганский университет обнародует октябрьские данные по настроению и ожидания потребителей.

Корпоративную отчётность сегодня представят телекоммуникационные компании Verizon и Charter Communications. Публикаций других крупных эмитентов не будет.