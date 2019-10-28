Цены на золото сегодня удержатся вблизи $1505 за унцию
Сегодня утром котировки Брент опустились ниже $62/барр. после воскресной публикации отчета Национального бюро статистики КНР, согласно которому прибыль промышленных предприятий в сентябре сократилась на 5,3% относительно сентября прошлого года (после спада на 2% в августе), при этом цены производителей продолжали снижаться. Календарь событий на сегодня практически пуст. Мы ожидаем, что баррель Брент будет торговаться в пределах $61-62: после наблюдавшегося на прошлой неделе роста цен возможна фиксация прибыли, которая создаст неблагоприятный фон.
ЗОЛОТО
Цены на золото остаются на повышенных уровнях, несмотря на прогресс в торговых переговорах между США и КНР: инвесторы ожидают снижения ставки Федрезервом. Главным фактором поддержки для котировок золота, несмотря на недавнее ралли в рискованных активах, остается заседание ФРС США, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке. Вероятность очередного снижения ставки регулятора на этой неделе рынок оценивает в 90%. Большого числа макроэкономических публикаций сегодня не ожидается. Наибольший интерес для инвесторов представляют данные по запасам на складах оптовой торговли США за сентябрь. Мы ожидаем, что цены на золото сегодня удержатся вблизи $1 505 за унцию.
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