На финансовых рынках вновь эйфория: индекс S&P обновил исторический максимум, спред между 10- и 2-летними бондами UST находится (19 б.п.) вблизи 2-летнего максимума, расширившись на 25 б.п. за последние 1,5 месяца из-за коррекции вверх доходностей длинных бумаг (расширение спреда предполагает снижение вероятности наступления рецессии в США).

По-видимому, участники вновь имеют все необходимые компоненты для “коктейля роста”: “голубиную” политику ФРС (хотя ее риторика остается довольно сдержанной, но действия соответствуют программе QE) и отсутствие торговой войны с Китаем (хотя до торгового соглашения еще очень далеко, но, по крайней мере, Д. Трамп сменил свою ультимативную форму заявлений и откладывает введение новых таможенных пошлин).

Снижение ключевой долларовой ставки вместе с программой выкупа UST (в размере 60 млрд долл. в мес.) пока позволяет игнорировать негативные тенденции в экономике, которые прослеживаются из публикуемой макростатистики (в сентябре большинство значимых экономических показателей были в минусе, в том числе промышленное производство, заказы на товары длительного пользования, розничные продажи, реальные доходы населения, продажи домов на первичном рынке).

На начинающемся сегодня 2-дневном заседании FOMC с вероятностью 92% произойдет снижение ключевой ставки на 25 б.п., что станет уже третьим в этом году. Как всегда, основной интерес представляют сигналы относительно последующих действий регулятора. Напомним, что действия по смягчению монетарной политики глава ФРС называет среднесрочной корректировкой по аналогии с тем, как это было в конце 90-х (тогда в рамках корректировки произошло снижение ставки на 75 б.п., после чего последовало ужесточение). Исходя из этого, FOMC, снизив ставку сейчас, должен был бы взять паузу на последующих заседаниях (по крайней мере, до конца этого года). Кроме того, текущее состояние эйфории на рынках позволяет ФРС транслировать более жесткую риторику и быть более сдержанным относительно целесообразности дальнейшего смягчения.

Однако участники рынка фьючерсов считают, что ФРС придется продолжить смягчение в следующем году, и ставка будет снижена еще на 25-50 б.п. (до 1-1,5% годовых).