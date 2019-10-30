Рынки увлеклись отчетностями. Вечером ФРС напомнит о своем существовании
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются без изменений.
Среда насыщена важной макростатистикой: октябрьские данные по рынку труда и безработице придут из Германии (11:55 по московскому времени) и США (15:15). В 15:30 станет известна предварительная оценка роста ВВП США в III квартале, а в 21:00 ФРС объявит решение по процентной ставке.
Ослабление торговой войны и заявления официальных лиц, что переговоры с Китаем идут с опережением графика, поддерживали рынок в последнее время. Джером Пауэлл отметит это в своём выступлении, но всё же решающую роль играет американская статистика из реального сектора экономики.
В нём ситуация двоякая. Объективные показатели вроде роста ВВП и уровня занятости поражают своей устойчивостью. В то же время субъективные данные вроде PMI говорят о растущем пессимизме в бизнес-среде и настроении потребителей. Одним словом, экономика находится в поздней стадии цикла.
По данным CME Group, рынок ждёт от ФРС понижения ставок на 25 б.п. Регулятор уже дважды в этом году понизил ставку и даже начал программу скупки гособлигаций на 60 млрд долл. в месяц, запретив называть это количественным смягчением. Фактически центральный банк ни разу не подвёл рынки, если не считать некоторых агрессивных комментариев, сделанных в конце июля. Сегодня особых сюрпризов быть не должно.
Тот факт, что риски торговой войны немного снизились, заметили только на рынках. Во вторник глава Резервного банка Австралии – страны, зависящей от китайского экономического роста, – заявил о готовности снизить ставки ещё ниже и удержать их там в течение длительного периода времени. Такая решительность говорит о том, что торможение глобального роста никуда не делось после нескольких сообщений о налаживающихся переговорах.
Из корпоративных отчётностей сегодня стоит ожидать публикацию компании Apple, которая удачно провела презентацию в сентябре и даже нарастила производство новых устройств, но, правда, теряет позиции в Китае. Также финансовые результаты обнародуют Facebook, Starbucks и General Electric.
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