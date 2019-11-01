В условиях замедления мировой экономики нефть не сможет закрепиться выше $60
Нефтяные котировки накануне оставались под значимым давлением на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам.
Напомним, что в середине недели цены на нефть резко снизились после публикации данных о неожиданном росте запасов сырья в США на более чем 5 mb. Негативные же настроения на глобальных площадках, наблюдавшиеся в ходе вчерашних торгов, усилили давление, которое было вызвано локальными данными по запасам.
Так, вчера в СМИ появились сообщения о том, что Китай сомневается в достижении фундаментантального торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. На этом фоне, несмотря на весьма вероятное подписание первого этапа торговой сделки, опасения того, что торговые отношения между США и КНР останутся напряженными, оказывают давление на весь блок рисковых активов и нефть.
Вчера мы отмечали, что в условиях замедления мировой экономики нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl.
Неопределенность по торговой войне выступает еще одним аргументом в пользу именно такого сценария. Напомним, мы уже неоднократно отмечали, что отношения между США и Китаем вряд ли значимо изменятся в ближайшем будущем, а значит тема торговых переговоров не сможет стать устойчивым позитивным фактором для рисковых активов в долгосрочной перспективе.
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